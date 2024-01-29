قد نرى واجهة جديدة لمتصفح firefox تدعم الأجهزة اللوحية قريبًا

متصفح firefox قد يحصل على واجهة مستخدم جديدة قريبًا من اجل الأجهزة اللوحية، المتصفح الشهير حتى هذه اللحظة لم يحصل على واجهة مناسبة على اجهزة التابلت وحتى موزيلا لم تُعلن انها ستُصدر واجهة جديدة بعد، ولكن يبدو انها قريبة جدًا.

واجهة مستخدمة جديدة لمتصفح firefox

قبل أن نتقدم أكثر، دعونا أولاً نشرح الارتباك المحيط بالموضوع، في وقت سابق من هذا الشهر، رد ممثل موزيلا على تعليق لمستخدم في متجر Google Play اشتكى من عدم وجود واجهة مستخدم للأجهزة اللوحية، ردت الشركة بما يلي:

فريق فاير فوكس لنظام أندرويد يود استثمار المزيد في تحسين المتصفح لأجهزة اللوحية. ومع ذلك، في هذا الوقت، يتجه تركيز الفريق نحو العناصر ذات الأولوية الأعلى في خارطة الطريق للمنتج، نأمل أن نعود إلى هذا الأمر بمرور الوقت وبتوفر الموارد.

تشير الإجابة إلى أن واجهة المستخدم للأجهزة اللوحية تعتبر ذات أولوية منخفضة للفريق وأنهم لا يركزون على ذلك في الوقت الحالي، ومع ذلك، تم اكتشاف أن فريق firefox قد بدأ بالفعل العمل على واجهة المستخدم للأجهزة اللوحية وقد يستأنف التطوير قريبًا.

تطوير واجهة firefox للأجهزة اللوحية

علق موظف في موزيلا على Bugzilla قبل شهرين حول عمل الشركة على تجربة أكثر قوة للأجهزة اللوحية، كما ذكر الموظف إحراز المزيد من التقدم في النصف الأول من عام 2024.

للأسف لم يتم إحراز الكثير من التقدم في هذا المجال بعد. لكننا كنا نعيد تنشيط نظام التصميم الشامل لتطبيقنا، ونأمل استخدام ذلك لتحقيق تقدم ملموس أكثر في تحسين سلوك الأجهزة اللوحية في النصف الأول من عام 2024.

بالإضافة إلى التعليق، اكتشف احد مطوري الويب أيضًا نموذجًا أوليًا على Github يضيف شريط علامات التبويب إلى نسخة الأجهزة اللوحية من فاير فوكس، كما ذكرنا سابقًا، من المحتمل أن تظل واجهة المستخدم للأجهزة اللوحية على firefox بعيدة لبعض الوقت، ولكن هذه المعلومات تظهر أنها قد لا تكون بعيدة كما كان يُعتقد سابقًا.

واجهة الأجهزة اللوحية

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في أخبار ذات صلة، تلقى firefox لنظام أندرويد مؤخرًا العديد من الإضافات، أكثر من 450 إضافة لتكون دقيقًا، ويجب أن تصبح المزيد من الإضافات متاحة لنظام أندرويد الآن بما أن قاعدة المستخدمين أصبحت أوسع ويمكنهم المطالبة بذلك من مطوري الإضافات.

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