ميزة Circle to Search التي تم الترويج لها من سامسونج الأن على Google Pixel 8 وPixel 8 Pro

إن ميزة Circle to Search التي تم الترويج لها كثيرًا من سامسونج، والتي كانت جزءًا من مجموعة ضخمة من العناصر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي قدمتها لعائلة Galaxy S24، سرعان ما تبين أنها ليست بأي حال من الأحوال حصرية للشركة الكورية.

ميزة Circle to Search “حدد بالرسم من اجل البحث”

في اليوم التالي لإعلان S24، كشفت Google عرضًا عن نفس الميزة لهاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro، قيل بعد ذلك أن دائرة البحث من جوجل “Circle to Search”ستبدأ في الظهور في 31 يناير، وقد حدث ذلك بالفعل، وفقًا لتقارير متعددة على Reddit، فهو متاح الآن على كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro.

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التأكد من أن ميزة دائرة البحث متاحة علي هاتفك

إذا كان لديك أحد أحدث هواتف جوجل الذكية، فلاحظ أنك لن تحصل على أي إشارة إلى أن دائرة البحث متاحة، كل ما عليك فعله هو محاولة استخدامه وسيعمل، تعمل دائرة البحث في أي مكان على هاتفك، لتنشيطه تحتاج إلى الضغط لفترة طويلة على شريط التنقل، وبعد ذلك يمكنك البدء في الدوران وإبراز العناصر التي تظهر على الشاشة، إنه أسرع وأسهل في الاستخدام من Google Lens ولكنه يستخدم نفس الواجهة الخلفية مثل Lens التي تدعم استعلامات البحث متعددة الوسائط حتى تتمكن من استخدام كل من النص والصور.