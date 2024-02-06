تطبيق يوتيوب يأتي إلى Apple Vision Pro لكن ليس في وقت قريب

تطبيق يوتيوب على نظارات Apple Vision Pro أمر كبير؛ لأنه منذ بضعة أسابيع، أثارت شركات Netflix وYouTube وSpotify عناوين الأخبار بعد رفضهم إطلاق تطبيقات مخصصة لـ Apple Vision Pro، ولكن يبدو أن هناك شيئًا قد حدث بين ذلك الحين وهذا الوقت، حيث تقول YouTube إن تطبيقًا مخصصًا قادم.

تطبيق يوتيوب لنظارات Apple Vision Pro قريب؟

في بريد إلكتروني أُرسل إلى موقع The Verge، تحدثت المتحدثة باسم YouTube، جيسيكا جيبي، عن خطط الشركة مع نظارة Apple الجديدة، وقالت: “نحن متحمسون لرؤية إطلاق Vision Pro وندعمها من خلال ضمان توفير تجربة رائعة لمستخدمي YouTube على Safari”، أكملت جيبي كلامها: “ليس لدينا أي خطط محددة لنتحدث عنها في هذا الوقت، ولكن يمكننا تأكيد أن تطبيق يوتيوب على Vision Pro مدرج في خريطة طريقنا.”

من غير المعروف متى سيتم إطلاق تطبيق YouTube المخصص لـ Vision Pro بالضبط. ولكن يبدو أن الشركة توجه الناس حاليًا نحو نسخة الويب من YouTube حتى يتم إطلاق التطبيق.

إذا كنت تتساءل لماذا تغيّرت الآن الآراء، هناك عدة عوامل قد تكون لعبت دورًا؛ العامل الأول قد يكون مرتبطًا بإطلاق كريستيان سيليغ تطبيقًا غير رسمي لـ YouTube يُدعى Juno، عامل آخر يمكن أن يكون مبيعات السماعة الأولية القوية، حيث قدّر المحلل مينغ-تشي كو أن Apple قامت ببيع 160,000 إلى 180,000 وحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى للطلب المسبق، هذا العدد يتجاوز بكثير الـ 60,000 إلى 80,000 وحدة التي توقع كو أن Apple ستنتجها.

بينما سيضطر المالكون للانتظار للحصول على تطبيق YouTube مخصص، إلا أن الموقع يحتوي على مكتبة كبيرة من محتوى الواقع الافتراضي والمحتوى بزاوية 360 درجة، ومع ذلك، قد لا يتم دعم هذا المحتوى بواسطة Vision Pro حاليًا.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كان التطبيق الجديد لـ Vision Pro سيدعم محتوى الواقع الافتراضي والمحتوى بزاوية 360 درجة، أما بالنسبة للشركات الكبيرة الأخرى التي تمتنع عن إطلاق تطبيقاتها المخصصة، يبدو أن Netflix وSpotify ما زالت تتمسك بمواقفها حتى الآن.

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