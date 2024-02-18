تطبيق تيكتوك لنظارات Apple Vision Pro متوفر الآن

يظهر تطبيق تيكتوك على نظارات Apple Vision Pro بشكل مفاجئ على عكس المتوقع؛ حيث ان تيك توك كانت من الشركات التي عارضت نظارات ابل الجديدة بجانب يوتيوب وسبوتيفاي، ولكن تيكتوك تنفرد مرة واحدة بإطلاق التطبيق وظهوره رسميًا على النظارات الجديدة، فما الجديد؟

تطبيق تيكتوك يخطف الأضواء

بينما يتأخر يوتيوب، تستغل تيكتوك الفرصة لتعلن عن التطبيق الخاص بها اعتبارًا من اليوم، أصبح التطبيق متاحًا رسميًا لنظارة Vision Pro، مما يتيح لك قضاء ساعات طويلة في تصفح الفيديوهات بطريقة غامرة وجذابة، كأنك كنت تبحث عن وسيلة جديدة لإضاعة وقتك.

الانغماس في عالم التطبيق

على الرغم من متعة الاستخدام، يجب توخي الحذر لعدم الإفراط في الانغماس بتطبيق تيكتوك، هذا التطبيق معروف بقدرته على جعل خمس ساعات تمر وكأنها خمس دقائق فقط على الهاتف، ومن الصعب تخيل التأثير الذي قد يحدثه عند استخدامه على النظارة، خاصة أنه لا يوجد مؤشر زمني واضح، لذلك، لا تندهش إذا كنت تخطط لاستخدام تطبيق تيكتوك لبضع دقائق فقط لتجد أن بطارية Vision Pro قد نفدت، وأنك لم تترك التطبيق طوال الوقت.

تيكتوك يتقدم على يوتيوب ونتفليكس

انه لم يتفوق فقط على يوتيوب ونتفليكس في الوصول إلى نظارة Vision Pro، بل أثار التساؤل حول ما إذا كان استهلاك محتوى وسائل التواصل الاجتماعي سيصبح واحدًا من الاستخدامات الرئيسية لنظارة Vision Pro، بعد كل شيء، استخدام الهواتف لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي هو الأكثر شيوعًا في هذه الأيام، فلماذا لا ينطبق ذلك أيضًا على نظارة Vision Pro؟

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