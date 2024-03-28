مميزات Galaxy AI ستصل الى اكثر من 100 مليون مستخدم في المستقبل

أعلنت سامسونج للتو عن الخطوة التالية في طرح حزمة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI من خلال تحديث One UI 6.1 الذي سيصل إلى سلسلة جالاكسي S23 (بما في ذلك S23 FE) وجالاكسي Z Fold5 وجالاكسي Z Flip5 وسلسلة جالاكسي Tab S9 بدءًا من اليوم 28 مارس.

مميزات Galaxy AI تصل إلى المزيد من الأجهزة

الوصول سريعاً لـ :

ستحصل هذه الأجهزة على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها إلى جانب سلسلة جالاكسي S24 في يناير الماضي، وبمجرد اكتمال عملية الطرح التي تبدأ اليوم، سيكون قد حصل أكثر من 100 مليون شخص على إمكانية الوصول إلى مميزات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Galaxy AI، وفقًا لنائب رئيس سامسونج نيك بورتر.

هل ستصل هذه المميزات إلى الأجهزة الأقدم؟

بطبيعة الحال، هناك السؤال عما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعي ستصل إلى أجهزة أقدم من هذه الأجهزة، في ضوء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن سامسونج تفكر في إصدار لسلسلة جالاكسي S22.

لسوء الحظ، لا إجابة واضحة بنعم أو لا؛ حيث ان سامسونج في طور تقييم باقي منتجاتها وستقرر ما إذا كانت ستقدم حزمة الذكاء الاصطناعي بالكامل أو أجزاء منها إلى المزيد من المنتجات على أساس كل جهاز على حدة، مع عدم وجود إعلانات محددة سيتم إجراؤها في هذه المرحلة، لذا لم يُفقد الأمل تمامًا، ولكن سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول لمزيد من الوضوح.

دعم المزيد من اللغات في مساعد الدردشة والترجمة الفورية

أخيرًا، هناك وعد بتضمين دعم المزيد من اللغات في مساعد الدردشة والترجمة الفورية في وقت لاحق من هذا العام.

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