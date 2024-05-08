البيسري بحث والسفير البلجيكي في جدول زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 الحالي

بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، مع السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك، في جدول لقاءاته مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والاوروبيين خلال زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 من الشهر الحالي.

كما سيشارك المدير العام للامن العام في مؤتمر بروكسل الذي سيحضره رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والمخصص لموضوع النازحين السوريين في لبنان.