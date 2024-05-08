بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، مع السفير البلجيكي في لبنان كوين فيرفاك، في جدول لقاءاته مع عدد من المسؤولين البلجيكيين والاوروبيين خلال زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 من الشهر الحالي.
كما سيشارك المدير العام للامن العام في مؤتمر بروكسل الذي سيحضره رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والمخصص لموضوع النازحين السوريين في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث والسفير البلجيكي في جدول زيارته المرتقبة إلى بروكسل في 22 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.