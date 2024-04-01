تعرف على واجهة واتساب الجديدة مع شريط تنقل سفلي لأندرويد

واجهة واتساب الجديدة تم الإعلان عنها بشكل رسمي، والتي هي عبارة عن شريط تنقل سفلي جديد لمستخدمي أندرويد، والذي يحل محل شريط التنقل العلوي القديم الذي كان يحتوي على أربع علامات تبويب للمجتمعات والمحادثات والحالة والمكالمات، كل ذلك انتقل الى الأسفل بشكل جديد تمامًا

واجهة واتساب الجديدة

يحتوي شريط التنقل الجديد، الذي يكون أقرب إلى الإبهام وسهل على العينين أيضًا على أربعة أقسام للمجتمعات والمحادثات والحالة والمكالمات، ومع ذلك تم تغيير ترتيبها وأصبحت الحالة الآن تسمى باسم “التحديثات” حيث انها تشمل الحالات الجديدة والـ Channels الآن معًا، تحتوي الأقسام الأربعة الأخرى على أيقونات متنوعة ليست مجرد نصوص فقط، مع تحول الوان التطبيق الى اللون الأبيض والأخضر بدلًا من كان الأخضر هو اللون المُسيطر على التطبيق.

في واجهة واتساب الجديدة تم نقل بعض الأشياء لتسهيل الوصول إلى ما تحتاجه وقتما تحتاجه، وهذا منطقي لأنه في حين لا يزال بإمكانك التبديل بين الأقسام الأربعة عن طريق التمرير لليسار أو اليمين على الشاشة، إذا كنت ترغب في فتح أي تبويب آخر بعيد فلا داعي لتمديد إبهامك إلى أعلى الشاشة حيث يكون شريط التنقل الآن أقرب إلى الإبهام، مما يسمح لك بالتبديل بين علامات التبويب من خلال النقر على أيقوناتها.

ملخص ميزات تصميم واجهة واتساب الجديدة

سهولة الاستخدام: يوفر شريط التنقل السفلي الجديد سهولة أكبر في الاستخدام حيث أصبح الوصول إلى الميزات الأساسية أسهل، وذلك بفضل موقعه الذي أصبح أقرب إلى متناول الإبهام.

تحسين التصميم: يقدم شريط التنقل الجديد تصميمًا أكثر أناقة وعصرية مع أيقونات لكل قسم، ما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام ويوفر تجربة مستخدم أفضل.

تحديثات واتساب: تم تغيير اسم علامة تبويب “الحالة” إلى “التحديثات” ليعكس المحتوى الأوسع الذي يظهر فيها والذي لا يقتصر فقط على تحديثات الحالة النصية.

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