شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: "الفومو" السبب وراء سعى الأثرياء لاستثمار المليارات بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخوف من فقدان الفرصة حقيقي، حتى بين كبار الأثرياء، حيث يقفز المستثمرون الأثرياء على قطار الذكاء الاصطناعي لأنهم لا يريدون تفويت الشيء الكبير التالي، حيث قالت أمازون مؤخرًا إنها ستستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في Anthropic، وهو منافس للذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI المعروفة، وفي سبتمبر، استثمرت أمازون 1.25 مليار دولار ثم ضاعفت ذلك المبلغ من خلال ضخها الأخير بقيمة 2.75 مليار دولار.

,في المجمل، ضخ المستثمرون ما يقرب من 30 مليار دولار في الصناعة في 691 صفقة في عام 2023، وفقًا لما ذكرته PitchBook، وانتزعت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 1 من كل 3 دولارات استثمارية في عام 2023، وفقًا لرويترز.

وقال فريد هافيماير، قائد أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجموعة الخدمات المالية Macquarie Group Limited، لـ CNBC، إنه إلى جانب أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، كانت شركات التكنولوجيا من بين كبار المستثمرين.

وقال هافيماير: "إنهم بالتأكيد لا يريدون تفويت فرصة كونهم جزءًا من النظام البيئي للذكاء الاصطناعي"، "أعتقد بالتأكيد أن هناك FOMO في هذا السوق، ويوضح تدفق الأموال أن الضجيج حول الذكاء الاصطناعي التوليدي حقيقي، وقد توقع بيل جيتس أن الذكاء الاصطناعي سيكون "ثوريًا مثل الهواتف المحمولة والإنترنت"، ويبدو أن المستثمرين يراهنون على ذلك.

لكن هذا لا يعني أن الطريق أمامنا سيكون سلسا، على الرغم من كونها فرصًا مربحة في الوقت الحالي، فقد نالت شركات الذكاء الاصطناعي نصيبها من النضال مع تغييرات القيادة ومخاوف المستهلكين واسعة النطاق من أن التكنولوجيا ستقلب التوظيف رأسًا على عقب في السنوات المقبلة.