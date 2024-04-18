أهم 10 تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد تستعملها الآن

أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد لا غني عنها لكل الناس، في نهاية عام 2023 شهدنا ثورةً حقيقية في عالم الذكاء الصناعي و لذلك سنقدم لكم أهم التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2024 في مختلف المجالات، هذه التطبيقات لم تقتصر على كونها مجرد تطبيقات مساعدة افتراضية كما كانت في الماضي، بل أيضا أثبتت قوتها في تنفيذ العديد من المهام المتنوعة.

و بالرغم من التطور الذي وصلت إليه العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد الا انها البداية فقط، حيث كل يوم يحدث تطور هائل في مجال الذكاء الاصطناعي و يظهر المزيد من التحديثات الرهيبة، من ضمن هذه التطورات إطلاق شركة جوجل تحديث لبرنامجها Bard حيث تم تطويره ليصبح أكثر ذكاء و فعالية و تم إطلاق اسم Gemini علي النسخة الحديثة منه، كما ان شركة Open Ai اعلنت عن أنشاء نسخة مطورة من تطبيق المحادثة ChatGPT.

أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد

1- تطبيق ChatGPT

يعتبر تطبيق ChatGPT الاشهر في العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد، حيث يعتبر أول تطبيق يستخدم نموذج المحادثة بالذكاء الاصطناعي، كما انه تم اتاحته بشكل مجاني لجميع المستخدمين في جميع انحاء العالم، تم اطلاق النسخة الأولي لهذا التطبيق في بداية العام الماضي ثم تم تحديثه ليصبح GPT-4 في شهر مارس لعام 2023، و اثبت هذا التطبيق كفاءة عالية في العديد من العمليات المعقدة مثل الترجمة و الكتابة الإبداعية و كتابة بيوت الشعر و أكواد البرمجة، و يعتبر الأفضل في مجال المحادثة حيث فاز علي جائزة افضل تطبيق لعام 2023

2- تطبيق Microsoft SwiftKey AI Keyboard

يعتبر من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد و يستخدم لزيادة معدل الإنتاجية عند الكتابة، حيث يقوم بتصحيح الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة و لكن في هذا التطبيق لن يكون التصحيح عشوائيا كما هو الحال في التطبيقات الأخرى؛ بل سيكون قائما علي عمليات الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ لأخطاء ثم يقوم بتصحيحها بشكل دقيق، لا يتطلب تغيير لوحة المفاتيح لتصحيح لأخطاء، كما أن اللوحة مزودة بتطبيق Bing Chat.

3- تطبيق Otter

يقدم تطبيق Otter تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنك تحويل أي مقطع صوتي إلى نص مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أي جهد يدوي، يتعرف التطبيق على الكلمات الصوتية ويحولها إلى نص قابل للتحرير، و هو من افضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد مما يسهل عليك إعادة صياغة وتعديل المحتوى وتحويله إلى مقالات إبداعية أو منشورات.

يتوفر Otter حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، ولكن يمكن أن تقوم الشركة بتوسيع دعمها للغات أخرى في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق Notta بديلاً مماثلاً يدعم 104 لغة بما في ذلك اللغة العربية، ويتوفر على منصات Android و لكن هذا التطبيق للأسف يتطلب اشتراك شهري و يسمح فقط بساعتين من المقاطع الصوتية.

4- تطبيق Bing Image Creator

في فبراير 2023 قامت ميكروسوفت بإطلاق تطبيق محادثات Bing، و هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم نموذج GPT-4 المطور من قبل OpenAI، و يعتبر من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد في مجال انشاء الصور يقوم هذا التطبيق بتوفير خدمة فريدة من نوعها لإنشاء الصور حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النص المكتوب الذي يصف صورة معينة إلى صورة حقيقية تتماشى مع الوصف.

تعتمد هذه الخدمة على نموذج DALL-E 3 لتوليد الصور، وهو نموذج تم تطويره بواسطة شركة OpenAI و يقدم هذا التطبيق 4 صور في كل مرة يتم إدخال النص أليه حيث تأتي كل صورة بحجم 1024×1024 بيكسل، بالإضافة الي انه يتم تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني للمستخدمين.

5- تطبيق Socratic by Google

جوجل قدمت تطبيقًا رائعا للغاية لمساعدة طلبة المراحل الثانوية والجامعات في فهم دروسهم وواجباتهم بشكل أفضل، يعتبر هذا التطبيق من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد بالنسبة للطلبة، يستخدم هذا التطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل لفهم تحديات الطلاب ومساعدتهم باستخدام موارد تعليمية متنوعة متاحة عبر الإنترنت.

تعتمد تقنية Socratic على الوسائط المتعددة؛ حيث يمكنها فهم الطلاب من خلال أسئلتهم الصوتية المباشرة أو الصور المتعلقة بواجباتهم المدرسية، يقوم التطبيق بتحليل وتصحيح هذه الصور وتقديم الحلول من خلال مجموعة واسعة من الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت، ويوضح الخطوات بشكل تفصيلي إذا اقتضت الضرورة.

6- تطبيق ELSA: AI Learn and Speak English

إذا سألت أي خبير في تعلم اللغات سواء كانت الإنجليزية أو أي لغة أخرى عن أفضل طريقة لتحسين مهاراتك، فإن الجواب سيكون دائمًا عن طريق الممارسة، و من هذا المبدأ نشأت فكرة هذا التطبيق الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال إعداد دروس مخصصة لكل متعلم وفقًا لمستواه الحالي، و يعتر من أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد لتعليم اللغات.

يعتمد هذا التطبيق بشكل أساسي على توفير فرص للممارسة، حيث يقوم بخلق محادثات باللغة الإنجليزية بين المستخدم ونظام الذكاء الاصطناعي. يمنحك التطبيق الحرية في اختيار السياق الذي ترغب في ممارسته، وعند الانتهاء، يقدم لك تقريرًا شاملاً يحدد مستواك خلال المحادثة، بالإضافة إلى توضيح للأخطاء المتكررة التي قمت بها خلال المحادثة، مما يساعدك على تجنبها في المستقبل.

7- تطبيق Character AI: AI-Powered Chat

يقدم تطبيق Character.AI تجربة فريدة ومثيرة للجدل في عالم التكنولوجيا، حيث يتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات افتراضية مبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين خلق الكثير من الشخصيات المختلفة والمحادثات الطويلة والشيقة معها، حيث تتذكر هذه الشخصيات المحادثات باستمرار، مما يمكن من انشاء صداقة مع هذه الشخصيات كما لو كانت حقيقية.

8- تطبيق Lensa: photo editor and AI art

اصبح تطبيق Lensa AI واحد من رواد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد لتحرير الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام، حيث لاقت الصور التي تم تصميمها بواسطة هذا التطبيق إعجاباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على خلال عام 2023، يستند هذا التطبيق إلى نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد وتحسين الصور مما يسمح للمستخدمين بتخصيص صورهم الشخصية بطرق مبتكرة وجذابة.

إلى جانب الخدمات التقليدية في تحرير الصور، يتيح هذا التطبيق تجربة محسنة بفضل تطبيق الذكاء الاصطناعي. فبالإضافة إلى إضافة الفلاتر وقص الصور، يمكن للمستخدمين تعديل مختلف خصائص الوجه مثل لون الشعر والعيون، وتغيير الخلفيات بكل سهولة أو حتى إزالتها تماماً بضغطة زر.

مر عام مليء بالتحديات والفرص في عالم الذكاء الاصطناعي، وشهدنا خلاله تقدمًا لا مثيل له، لكن على الرغم من ذلك، لا يزال لدينا الكثير لنستكشفه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأندرويد في السنوات القادمة، يبدو أن العام القادم سيكون مثيرا للغاية، حيث ستتصاعد المنافسة وستتزايد معها مستويات الإبداع في عالم الذكاء الاصطناعي، لذا دعونا نستعد لما هو قادم و نبقى متحمسين لاكتشاف كل ما هو جديد في هذا الميدان الشيق.