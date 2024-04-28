تأثير الرياضات الإلكترونية على عالم الهاردوير | ماذا حدث؟

اصبح تأثير الرياضات الإلكترونية علي الكثير من المنتجات كبيرًا في السنوات الأخيرة، وخاصة منتجات الهاردوير حيث اصبح هذا التأثير ممتد للكثير من المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي، أصبحت الرياضات الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من عالم الألعاب، وفقًا لتعريف قاموس أكسفورد فإن الرياضة الإلكترونية تعرف بأنها لعبة فيديو داخل مسابقة يشاهدها الناس لأغراض ترفيهية، مما يعني انها قد تكون محاكاة افتراضية لنشاط رياضي تقليدي.

تأثير الرياضات الإلكترونية علي قطع الهاردوير

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هذا النوع من الرياضة لم يجذب اللاعبين فقط بل أيضًا المتابعين! حيث اصبح لهذا النوع من الرياضات الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد عندما يزداد اهتمام الملايين بشيء معين فيتوجب علي الشركات الكبري ضخ المزيد من الأموال لتطويره حتي تجني المزيد والمزيد من الأرباح، وفي هذه الحالة توجب علي الشركات تطوير مكونات الهاردوير حتي تجعل اللاعبين يمارسون الرياضات الإلكترونية بشكل أفضل اليوم سنلقي نظرة على تأثير الرياضات الإلكترونية على مكونات الهاردوير، بدءاً من كروت الشاشة حتى الإكسسوارات.

ما هي قطع الهاردوير اللازمة للرياضات الإلكترونية؟

إذا أردنا تلخيص عالم ألعاب الرياضات الإلكترونية، فإنها تعتمد بشكل كبير على السرعة والدقة، تتضمن هذه السرعة القدرة علي اتخاذ القرارات، وسرعة استجابة اللاعب، وسرعة التفاعل مع البيئة الافتراضية، عندما نفكر في هذه المتطلبات، فإنها تستلزم أداء عالي من أجهزة الكمبيوتر ومكونات الهاردوير التي تدعم هذه العمليات بكفاءة.



لهذا السبب، هناك مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصًا لهذا الغرض، تشمل هذه القطع تقنيات متقدمة تواكب متطلبات صناعة ألعاب الفيديو، وتتنوع بين منتجات تبرز بفعاليتها المبهرة وأخرى تثبت قوتها مع مرور الوقت لتواكب تأثير الرياضات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لنستهل رحلتنا من خلال استعراض العنصر الأكثر أهمية في هذا السياق.

شاشات الكمبيوتر ذات معدل تحديث مرتفع

تعتبر الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع أساسية بالنسبة لمحترفي وهواة الرياضات الإلكترونية، وذلك لتوفير تجربة لعب سلسة وبدون تأخير في استجابة الأوامر من اللاعب للشاشة، تتميز هذه الشاشات بمعدلات تحديث تبدأ عادةً من 120 هرتز على الأقل، وتتوفر بتنوع معدلات التحديث من شركة لأخرى.



ارتفاع أسعار ماوس الألعاب دون فائدة حقيقية

تتراوح المعدلات الشائعة بين 144 و240 هرتز، مما يسمح للاعب برؤية عدد كبير من الإطارات في الثانية الواحدة، بدلاً من العدد القياسي البطيء الذي يبلغ 60 إطارًا في الثانية. وأصبحت هذه الشاشات ذات المعدلات المرتفعة جزءًا لا يتجزأ من تأثير الرياضات الإلكترونية، حيث أصبحت الشاشات ذات تردد 60 هرتز نادرة بين مجتمع اللاعبين، ويفضل العديد شراء شاشات 144 هرتز خاصة في السوق العربية بسبب القيمة المضافة التي تقدمها مقابل السعر.

نجد هنا مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدم العادي، حيث ارتفعت أسعار الماوسات بشكل كبير نظرًا لتطويرها لتناسب الرياضات الإلكترونية، ولكن هذا التطوير لا يفيد المستخدم العادي بأي شكل من الأشكال، حيث قامت الشركات بزيادة حساسية الماوس وجعلت هذه الخاصية الجزء الأساسي في حملاتها الإعلانية، فمثلًا تروح بعض الشركات ان حساسية الماوس تصل الي 25 ألف نقطة في البوصة الواحدة مما يعزز تجربة لاعبين الرياضات الإلكترونية.



لا يتوقف الأمر عند المستخدمين العاديين، بل وحتي اللاعبين المحترفين لا يستفيدون من هذه الخاصية، عل سبيل المثال اللاعب Dycha يستخدم 400 نقطة فقط في البوصة الواحدة، اللاعب Shroud يستخدم 800 نقطة في البوصة الواحدة وهو يعتبر من أفضل لاعبي العالم في ألعاب التصويب.

وحتي علي مستوي الألعاب التي تحتاج الي عدد كبير من النقاط في البوصة الواحدة، فنجد ان في لعبة League of Legends يستخدم فيها T1 Faker في البوصة الواحدة 3500 نقطة، وفي الألعاب التي تحتاج لكسر حاجز 5000 نقطة تتطلب التحرك في خريطة كبيرة! مما يعني ان التطوير الكبير في هذه الخاصية لا فائدة له وخاصة للمستخدمين العاديين.

الإقبال علي كروت الشاشة الاقتصادية

كان لكروت الشاشة الاقتصادية من فئتي NVIDIA xx60 وAMD x600 زيادة واضحة في الطلب، وذلك لأنها تتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الألعاب في هذه الفئة، على الرغم من أننا لا نقلل من قيمة هذه الكروت، حيث أنها تعتبر حلولًا اقتصادية مصممة خصيصًا لأولئك الذين يتطلعون للعب بدقة بجودة مرتفعة 1080p مع الأداء الجيد.

تم تحويل هذه الكروت إلى ما يشبه كروت رياضات إلكترونية، حيث تعرض أكثر من 120 إطارًا في الثانية مع هذه الألعاب، ويظهر اهتمامًا متزايدًا من قبل اللاعبين الذين يفضلون هذه الألعاب بشكل خاص، تعتبر كروت GTX 16 واحدة من أفضل الأمثلة على هذا النمو، حيث حظيت بشعبية واسعة بفضل تجربتها الممتازة لهؤلاء اللاعبين، تعبر كروت الشاشة الاقتصادية عن تأثير الرياضات الإلكترونية الواضح في قطاع الهاردوير بأكمله.

تأثير الرياضات الإلكترونية على شراء السماعات

أما في عالم سماعات الألعاب، هناك قصة مختلفة تمامًا في الفئة الاقتصادية، يسعى اللاعبون للعثور على سماعات قادرة على نقل كل تفاصيل اللعبة، خاصة في الألعاب التكتيكية مثل Rainbow Six: Siege وCounter-Strike 2 بالطبع يفضل الحصول على تجربة صوتية محيطية ممتازة مع السماعات ذات جودة عالية، فقط لا تشتري سماعات محيطية ذات جودة منخفضة.

لذا، من الأفضل تجنب هذه الحيلة التسويقية الناتجة عن تأثير الرياضات الإلكترونية، والاكتفاء بنمط الستيريو الطبيعي للحفاظ على جودة الصوت، بشكل عام لا يمكنك التفريق بين الصوت الافتراضي والصوت الطبيعي، لذا لا تقلق هناك العديد من السماعات الاقتصادية الصينية التي توفر جودة صوت ستيريو جيدة بأسعار مناسبة، مثل سماعات Redragon وOnikuma التي تتوفر بسعر مناسب يبلغ حوالي 700 جنيه مصري.

لوحة المفاتيح الميكانيكية ليست بتلك الأهمية

من يقول لك إنك بحاجة إلى لوحة مفاتيح ميكانيكية لتصبح لاعبًا محترفًا، فهو مخطئ، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن تظل مقتصرًا على لوحة المفاتيح العادية التي قد تكون بالنسبة لبعضنا أقل جودة في زمننا الحالي، خاصةً مع توفر الخيارات الرخيصة من Aula وRedragon وغيرها.

الحقيقة أن اللوحات الميكانيكية تقدم ميزات رائعة بدءًا من الإحساس بالنقرة المميزة التي تسجلها عند الضغط علي المفاتيح وصولًا إلى قوة تحمل أعلى تساعد على تحمل الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى إمكانية استبدال المفاتيح ذاتها وتوفر مجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجات مختلفة، تأثير الرياضات الإلكترونية على شيء مثل لوحة المفاتيح قد يكون بسبب اللعب الكثير فقط.

ومع الألعاب تكمن الميزة الرئيسية في استجابة لوحة المفاتيح الميكانيكية، خاصة إذا كانت من الفئة العليا، ومع ذلك لا ينبغي أن يقنعك أحدهم بأن الشراء سيجعلك لاعبًا أفضل فجأة، فالواقع يظهر أن ليس كل اللوحات الميكانيكية متساوية في الأداء، بل يمكن أن تجد العديد منها تتفوق في الاستجابة على اللوحات العادية، ولكنها تفتقر إلى جودة المفاتيح مثل لوحات Cherry MX.



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على أي حال فإن اللوحات الميكانيكية من نتائج تأثير الرياضات الإلكترونية، وتظل خيارًا أفضل في معظم الحالات مقارنة باللوحات ذات المفاتيح المطاطية، فحتى اللوحات الميكانيكية الرخيصة تعتبر خيارًا جيدًا في كثير من الأحيان.في النهاية اصبح تأثير الرياضات الإلكترونية علي منتجات الهاردوير كبيرًا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتم استخدام هذا التأثير بشكل سيء من قبل الشركات التي ترغب فقط في جني المزيد من الأموال بدون فائدة حقيقية للمستخدم العادي بل وأيضًا اللاعبين انفسهم، لذلك عليك التأني قبل اتخاذ القرار بشراء اي منتج لاستخدامك الشخصي وتأكد من انك تشتري منتج بإمكانيات مناسبة لك وليست زائدة عن اللازم.