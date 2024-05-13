رئيس الأركان الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية فشل الجيش بحماية المواطنين في 7 تشرين الاول

اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي في مراسم إحياء "ذكرى حروب إسرائيل"، إنه كقائد للجيش "يتحمل مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين في السابع من تشرين الأول الماضي"، وأضاف أنه يشعر بـ"ثقل المسؤولية على كتفيه كل يوم ويدرك معناها".

واردف هليفي إنه "كقائد لقوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في مهمته المتمثلة في حماية مواطني إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وأشعر بثقلها على كتفي كل يوم. وفي قلبي أدرك معناها تمامًا"، وتابع "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها وإلى المواقع التي أسروا منها".

وأضاف "أحمل معي كل يوم ذكرى القتلى، وأنا أتحمل مسؤولة الإجابة عن الأسئلة الثاقبة التي تبقيكم مستيقظين. في هذه الحرب، نحن مصممون على إكمال المهمة، على الرغم من أننا ندرك التكلفة".

ويأتي ذلك فيما يسود توتر بين الحكومة والجيش في إسرائيل على خلفية استمرار الحرب على غزة وفي ظل الفشل في حسمها، وخاصة بعد عودة قوات حركة حماس إلى مناطق في قطاع غزة كان الجيش الإسرائيلي قد اجتاحها وأعلن السيطر عليها قبل أن ينسحب منها.

وترددت تقارير في اليومين الأخيرين حول مطالبة الجيش الإسرائيلي بأن يتخذ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قرارات إستراتيجية بشأن مواصلة الحرب ومستقبل القطاع.