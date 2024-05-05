تعرف على متصفح Arc Browser وأبرز مميزاته والتحميل

تعرف على متصفح Arc Browser وما هي مميزاته..إن تسأل عن أفضل المتصفحات، فقد تأتيك الإجابة بـ Google Chrome أو Firefox أو غيرهم من المتصفحات الهامة والمشهورة، والتي عُرفت بسرعتها وسلاستها ومميزاتها الضخمة، ولكن هل فكرت بأن جوجل كروم لا يعطيك التجربة الكاملة؟ أنك تود تجربة أفضل! تجربة أكثر سلاسة وأكثر خصوصية! فما عرفناه مؤخرًا أن جوجل كروم هو أكثر المتصفحات التي عُرفت بجمعها للبيانات الكاملة للمستخدم! وهذا لكي يتم استهدافه بشكلٍ جيّد من قِبل المُعلنين..فماذا عن متصفح Arc Browser؟ سنتعرف عليه تاليًا، تابع لتتعرف على المزيد.

ما هو متصفح Arc Browser؟

الوصول سريعاً لـ :

يعمل على نفس محرك Google chrome وهو مبني على Chromium، هو متصفح للويب تم إطلاقه في عام 2022، وتم هذا من قبل شركة Browser، بالمساعدة والمعاونة من مجموعة من أمهر المطورين والمبرمجين من جوجل وانستجرام وغيرهم، وهذا يدل على أنه قد تم تنفيذه باحترافية وإتقان! وأساس بناء هذا المتصفح هو أن كل شيء موجود على الإنترنت ومتعلق بالإنترنت! حياتك الشخصية..حياتك المهنية، مشاريعك، الأخبار، ووسائل الإعلام، وكل شيء! حيث صمم المتصفح بتوجيهه لأن يكون ذو أدوات تساعد المستخدم على أن يستخدم الإنترنت بحرية وبساطة، والجدير بالذكر أنه يدعم إضافات جوجل كروم، ويستخدم نفس صفحة السجل الخاصة بكروم.

ما الذي زُعم أنه يمتاز به؟

وما قيل بشأن متصفح Arc Browser هو أنه لا يتتبع المستخدمين، فكما ذكرت مسبقًا فإن جوجل كروم متهم بتتبع بيانات المستخدمين والاحتفاظ بها واستخدامها، يتتبع حتى ما تكتبه في مربع البحث حتى وإن لم تقم بالبحث عنه بشكلٍ فعليّ! وهذا للأغراض الإعلانية المعروفة، إلا أن Arc Browser يحافظ على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، فلا يتتبع ما تبحث عنه وما تكتبه وما تراه، ولا يبيع بياناتك لأي طرفٍ ثالث! وعلّ هذه هي أقوى مميزاته التي تميزه عن بقية المتصفحات.

كيف يبدو Arc Browser؟

المصدر: من هنا

عرفنا متصفح Google chrome و Mozilla firefox و safari بالطريقة التقليدية لتصميم الواجهة، وهي أنك تتحكم في التنقل والتحرك في صفحات الويب والوصول لبعض الإعدادات من خلال الشريط العلوي في واجهة المستخدم لهذه المتصفحات سواء كروم أو سفاري أو موزيلا، ولكن Arc Browser قد جاء بشكلٍ مختلف، حيث يأتي تصميم شريط التنقل والتحكم الخاص به بشكلٍ جانبيّ على يسار الشاشة، وهذا جديد في تصميم المتصفحات!

بعض أهم مميزات Arc Browser

يمتاز متصفح Arc بالعديد من الأشياء التي تجعله متصفحًا مميزًا..وهذا كالتالي:

شريط الأوامر

شريط الأوامر هو مشابه لشريط التنقل والإعدادات الذي على يسار الشاشة، إلا أنه منفصل عنها ويحتوي على إعدادات أخرى تمدك بتحكم مختلف في المتصفح، حيث يمكنك من خلاله فتح علامة تبويب جديدة، الإنتقال إلى الصفحة السابقة، فتح أدوات المطور..وغيرهم من الأدوات.

تقسيم الشاشة

وهي ميزة تُمكنك من أن تقوم بتقسيم علامات التبويب أمامك لترى كل واحدة منهم أمامك لتتحكم فيها وترى ما يحدث بداخلها، وهو أشبه بتقسيم الشاشة على الهاتف، والذي يعد أمرًا هامًا ومفيدًا عندما تقوم باستخدام علامتي تبويب أو أكثر – مع العلم أنه يظل شريط الأدوات والتحكم والتنقل ظاهرًا على يسار الشاشة للتحكم في كل علامة تبويب على حدى –

لقطة الشاشة

في الوضع الطبيعي تحتاج إلى أداة مخصصة ومنفصلة لأن تقوم بالتقاط لقطة شاشة لما تود أن تلتقطه في علامة التبويب التي تقوم بفتحها للشيء الذي تقوم بتصفحه، ولكن في Arc Browser فإنه يأتي بأداة لقطة شاشة مدمجة في المتصفح نفسه.

هل هو حقًا آمن؟

كما أوضحنا أعلاه، فنقلًا عمّا قالته شركة The browser عن نفسها فإنه يختلف تمامًا عن Google chrome في أزمة تتبع المستخدم وانتهاك خصوصيته، فإن سياسة الخصوصية في Arc Browser توضح كالتالي:

أنهم لا يتتبعون الصفحات التي تزورها.

لا يتتبعون ما تكتبه على المتصفح في مربع البحث أو غيره.

لا يبيعون بياناتك لطرفٍ ثالث.

ويمكنك الاطلاع على سياسة الخصوصية بالتفصيل من هنا

لتحميل المتصفح

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