تكنولوجيا: هل يؤثر استخدام الـ VPN على عمر بطارية هاتفك؟.. ما تحتاج معرفته

القاهرة - سامية سيد - سواء لأسباب أمنية أو لأسباب عملية مثل تجنب القيود الجغرافية، أصبحت VPN أداة لا تقدر بثمن للعديد من مستخدمي الإنترنت المعاصرين، حيث نعلم جميعًا كيفية عمل VPN وفوائدها واستخداماتها، لذلك لن نركز على ذلك هنا، إن اختبارات تأثيرات VPN على سرعات الشبكة ليست جديدة أيضًا.

لكن هل تشغيل اتصال VPN على هاتفك الذكي دائمًا له تأثير ملحوظ على عمر البطارية ومدى تأثيره بالضبط، حيث اتضح أن السؤال ليس بهذه البساطة.

إعداد الاختبار

تم استخدام NordVPN في هذا الاختبار، وهو أحد أشهر مقدمي الخدمات في هذا المجال، كان إعداده بسيطًا جدًا - كل ما يتطلبه الأمر هو بضع نقرات في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم.

تم اختيار أربعة هواتف في شرائح أسعار مختلفة مع شرائح مختلفة الدرجات، تشمل القائمة Motorola Edge 50 Pro وRealme GT 6 وXiaomi Redmi Note 13 Pro 5G وSamsung Galaxy S24 Ultra.

تم اختبار عمر البطارية مع تشغيل وإيقاف VPN في حالتين استخدام متميزتين.

كان الأول هو اختبار وضع الاستعداد، حيث تم تقييم ما إذا كان هناك زيادة في استهلاك البطارية عندما لا تستخدم هاتفك ولكن لا يزال اتصال VPN قيد التشغيل في الخلفية.

والثاني هو اختبار تصفح الويب النشط مع تحميل الصفحات وتمرير الصفحة ولمس الشاشة بشكل متكرر، تم ضبط الشاشات على 200 شمعة، لذا تمثل هذه الشاشة تصفحًا غير رسمي للويب أثناء النهار في الأماكن المغلقة وتمرير الوسائط الاجتماعية.

اختبار الاستعداد

نتائج اختبار وضع الاستعداد أولاً - تمثل الأرقام أدناه عدد الساعات التي سيستمر فيها الهاتف في العمل حتى نفاد البطارية بالكامل.

يبدو أن تشغيل اتصال VPN دائمًا لا يُحدث أي فرق في عمر بطارية الهاتف. إذا كان هناك أي اختلاف، فهو صغير جدًا ولا يكاد يذكر لدرجة أننا لم نتمكن من اكتشافه.





اختبار تصفح الويب

تبين أن تصفح الويب النشط هو شيء مختلف، مرة أخرى، الأرقام التي تراها أدناه هي الساعات التي يستغرقها شحن بطارية الهاتف قبل أن يتم الاتصال به يوميًا.

واستخدام اتصال VPN في الخلفية له تأثير سلبي يمكن قياسه على عمر البطارية هنا، ونعم، أجرينا كل اختبار عدة مرات للتحقق من النتائج.

أما بالنسبة لحجم التأثير، فقد حدث تطور في النتائج، لقد فوجئنا برؤية أن التأثير سيختلف بشكل كبير اعتمادًا على الجهاز المستخدم.





أظهر Motorola Edge 50 Pro انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 1.13٪ في وقت التشغيل. خسر Realme GT 6 أيضًا نسبة متواضعة إلى حد ما تبلغ 3.75٪ من إجمالي وقت التشغيل.

وفي الطرف الآخر من الطيف كان هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يتمتع بعمر بطارية أقصر بنسبة 10.57٪. وانتهى الأمر بهاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G مع تشغيل أقصر بنسبة 17.56% مع تشغيل VPN.

تذكر أن هذا الاختبار يمثل استخدام شحن البطارية بالكامل لتصفح الويب. نظرًا لأنك ربما لن تستخدم هاتفك لمدة 8 إلى 14 ساعة متواصلة، فقد لا يكون التأثير الإجمالي لتشغيل الاتصال دائمًا كبيرًا جدًا، كما رأينا، فإن اتصال VPN بالكاد يؤثر سلبًا على عمر البطارية عندما يكون هاتفك خاملاً وليس قيد الاستخدام النشط.