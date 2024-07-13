شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو شاشة الأيفون مش شغالة.. أبل تعرض مجموعة من النصائح لإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف عادةً أن أجهزة أيفون تقدم تجربة هاتف ذكي سلسة وخالية من التأخير، ومع ذلك، فهي آلة في النهاية وقد تواجه مشكلات في بعض الأحيان، إذًا، ماذا يجب أن تفعل إذا تجمدت شاشتك أو أصبحت فارغة؟ من المؤكد أن إخراج البطارية ليس خيارًا، ولكن لا تقلق، حيث توفر Apple دليلاً للمستخدمين الذين يواجهون تأخيرًا في استخدام أجهزة أيفون الخاصة بهم.

يهدف هذا الدليل الشامل إلى مساعدة المستخدمين على استكشاف أخطاء أجهزة أيفون الخاصة بهم وإصلاحها عندما تصبح الشاشة فارغة أو تصبح غير مستجيبة، وهو يغطي طرز أيفون المختلفة ويقدم إرشادات خطوة بخطوة لحل المشكلات الشائعة التي تتسبب في تجميد الجهاز أو فشل تشغيله.

إذا كان طراز أيفون 8 أو الطراز الأحدث به شاشة متجمدة أو لا يعمل، فاتبع الخطوات التالية:

- اضغط على زر رفع مستوى الصوت وحرره بسرعة.

- اضغط على زر خفض مستوى الصوت وحرره بسرعة.

- اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى يظهر شعار Apple (تستغرق هذه العملية حوالي 10 ثوانٍ).

- إذا ظل الجهاز لا يعمل، قم بشحنه لمدة ساعة، إذا عرض جهاز أيفون رمز بطارية منخفضة الشحن، فتحقق من الجهاز وقم بشحنه مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم Apple.

-آيفون 7 وآيفون 7 بلس

بالنسبة لمستخدمي أيفون 7 وأيفون 7 Plus، تقترح شركة Apple ما يلي:

- اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر خفض الصوت حتى يظهر شعار Apple لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.

ومع ذلك، إذا ظل الجهاز غير مستجيب، قم بشحنه لمدة ساعة. إذا ظهرت بطارية منخفضة الشحن، فافحص الجهاز وأعد الشحن. يجب توجيه المشكلات المستمرة إلى دعم Apple.

ماذا لو تم تشغيل جهاز أيفون الخاص بك ولكنه توقف أثناء بدء التشغيل؟

في بعض الأحيان، يتم تشغيل أجهزة أيفون ولكنها تتعطل عند شعار Apple أو تعرض شاشة حمراء أو زرقاء أثناء بدء التشغيل. في مثل هذه السيناريوهات:

- قم بتوصيل جهاز أيفون الخاص بك بجهاز الكمبيوتر.

- حدد جهاز أيفون الخاص بك على جهاز الكمبيوتر.

- بينما يكون جهاز أيفون متصلاً:

بالنسبة إلى أيفون 8 والإصدارات الأحدث: اضغط على زر رفع مستوى الصوت وحرره سريعًا، ثم زر خفض مستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي.

بالنسبة إلى أيفون 7 و7 Plus: اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر خفض الصوت معًا.

باتباع هذه التعليمات، يجب أن يتمكن معظم المستخدمين من حل المشكلة واستعادة أجهزة أيفون الخاصة بهم إلى حالة العمل. ومع ذلك، إذا استمرت المشكلة، تشجع Apple التواصل مع فريق الدعم للحصول على مزيد من المساعدة.