تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بذاكرة عشوائية أعلى

أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بمواصفات أعلى في الذاكرة العشوائية مقارنة بإصدار Ultra الحالي.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh على غرار إصدار الشركة السابق.

واليوم تكشف أحدث التقارير عن تحسينات مرتقبة في مواصفات الذاكرة العشوائية في إصدار Ultra القادم، ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر “Ice Universe”، والتي أشير فيها إلى أن Galaxy S25 Ultra يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن تقدم هذه السعة في الذاكرة العشوائية لمختلف إختيارات سعة التخزين.

أيضاً لن تتجه سامسونج لدعم أعلى نموذج من هاتف Galaxy S25 Ultra فقط بأعلى مواصفات في الذاكرة العشوائية وسعة التخزين على غرار عمالقة الصين.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بتغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بإصدار الشركة السابق، والتي تتضمن زوايا دائرية، كما يتضمن الهاتف ترقية كبيرة في إعدادات الكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

