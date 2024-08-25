تكنولوجيا: تسريب شكل هاتف Motorola Moto G Stylus 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر Motorola Moto G Stylus 2024 بسعر يبدأ من 349.99 دولارًا أمريكيًا على موقع أمازون اليوم (24 أغسطس 2024)، ومع ذلك فهو يتمتع بأحد تشطيبات الجلد النباتي الحديثة من الشركة المصنعة الأصلية بألوان مثل البيج.

يحتوي الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام اندرويد أيضًا على قلم رقمي جديد تمامًا (ليس رفيعًا مثل بعض أسلافه) وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت كمعيار قياسي لهذا السعر. وبناءً على ذلك، قد تكون التوقعات لخليفته أعلى من المعتاد مع اقتراب موعد إطلاقه.

ومع ذلك، قد تتبدد هذه الآمال بسبب الظهور الأول المزعوم لـ “Moto G Stylus 2025” من موقع MySmartPrice.

يبدو مظهر الهاتف أقرب إلى نسخة 2023 للجهاز، ويعود إلى نوع لامع من اللوحة الخلفية وحدبة الكاميرا التي تمتزج الآن بشكل أطول مع بقية اللوحة الخلفية بشكل جيد.

لا تزال حواف الهاتف تبدو مسطحة، وإن كان ذلك بدون المظهر المصنوع باستخدام الحاسب الآلي لـ G Stylus 5G 2024.

وبغض النظر، يُقال إن خليفته في الطريق بالفعل بهذا الشكل بالاسم الرمزي kansas ورقم الطراز XT251V.

