شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16e يتفوق ببطاريته الأكبر على إصدارات Pro.. تفاصيل اختبارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مراجعات جديدة أن هاتف iPhone 16e يمتلك واحدة من أفضل البطاريات على الإطلاق في هواتف آيفون، متفوقًا على الإصدارات العادية وPro من حيث السعة والأداء.

ورغم أن آبل لا تعلن رسميًا عن سعة البطارية في هواتفها، إلا أن المراجعين أكدوا أن آيفون 16e يأتي ببطارية بسعة 3,961 مللي أمبير، وهو ما يزيد بنسبة أكثر من 10% مقارنة ببطارية iPhone 16 القياسية التي تبلغ 3,561 مللي أمبير.

المواصفات الأساسية لهاتف iPhone 16e

• المعالج: A18

• الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت

• التخزين: يبدأ من 128 جيجابايت

• السعر: يبدأ من 59,900 روبية هندية

• التوافر: متاح للطلب المسبق، وسيتم طرحه للبيع غدًا، الجمعة

نتائج اختبارات البطاريةأداء مذهل في اختبار التحمل

أجرى المراجع التقني “Dave Lee” من قناة Dave2D اختبارًا للبطارية من خلال تحميل موقع Reddit باستمرار عبر Wi-Fi، وتمكن iPhone 16e من الصمود لمدة 12 ساعة و54 دقيقة، متفوقًا بشكل ملحوظ على iPhone 16 العادي الذي استمر 11 ساعة و17 دقيقة فقط.

المراجع “Patrick Holland” من CNET أوضح في مراجعته الواقعية أنه لم يحتج لشحن iPhone 16e سوى ثلاث مرات فقط خلال ستة أيام من الاستخدام المكثف، شمل اختبار الكاميرات، تشغيل أدوات Apple Intelligence، ولعب الألعاب ذات الرسوميات العالية، كما أشار إلى أن الهاتف شُحن من 0% إلى 59% خلال 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقوة 30 واط.

وأضاف هولاند أنه خلال اختبار تشغيل الفيديو لمدة ساعة كاملة على بطارية مشحونة بالكامل، لم ينخفض مستوى البطارية ولو بنسبة 1%، بينما تراجعت بطارية iPhone 16 و iPhone 15 إلى 97% بعد ساعة من نفس الاختبار، مما يبرز كفاءة تصميم iPhone 16e الجديد ومودم C1 الموفر للطاقة من آبل.

نتائج اختبار تصفح الإنترنت

في اختبار مستقل أجرته Tom’s Guide لمحاكاة تصفح الإنترنت عبر بيانات الهاتف حتى نفاد البطارية، استمر iPhone 16e لمدة 12 ساعة و41 دقيقة، بينما سجل iPhone 16 العادي وقتًا أطول بقليل بلغ 12 ساعة و43 دقيقة، ومع ذلك، كان أفضل أداء مسجل للآيفون 16e هو 12 ساعة و49 دقيقة، مقابل 13 ساعة و19 دقيقة لأخيه الأكبر.

تُظهر هذه الاختبارات أن آيفون 16e يقدم أداءً قويًا في البطارية، متفوقًا على الطراز القياسي من iPhone 16 في بعض السيناريوهات، ومنافسًا جادًا لطرازات Pro. وبفضل تصميمه الداخلي المحسن واستخدام مكونات موفرة للطاقة، يبدو أن الهاتف سيكون خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن آيفون ببطارية تدوم طويلاً.