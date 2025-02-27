شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إسرائيل فى مرمى هجمات الهاكرز.. ثانى أكبر مستهدف عالميًا بـ 1550 هجمة سيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات شركة عالمية للاتصالات المتنقلة في مجال الحلول الأمنية السيبراني، أن إسرائيل أصبحت ثاني أكثر مستهدف على مستوى العالم بالهجمات السيبرانية في 2024 بعد أن كانت في المركز الرابع عام 2023.

ووفقًا لبيانات شركة "رادوير" التي نقلتها صحيفة جلوبس الإسرائيلية، فقد تعرضت إسرائيل لـ1,550 هجمة سيبرانية خلال العام المذكور، في حين تصدرت أوكرانيا القائمة بـ2,052 هجمة وجاءت الولايات المتحدة ثالثا.

ووصف رون ميريان، نائب رئيس قسم استخبارات الأمن السيبراني في "رادوير"، الوضع الحالي بأنه "ثورة في مشهد التهديدات"، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الصراعات والتوترات الجيوسياسية، وزيادة تعرض المؤسسات للهجمات نتيجة التحول إلى الحوسبة السحابية، فضلاً عن تطور أساليب الهجوم وتعقيدها .



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا في تسهيل تنفيذ الهجمات، حيث خفّض من العوائق التقنية، مما مكّن حتى المهاجمين المبتدئين من شن هجمات فعالة، مما يزيد من خطورة التهديدات الإلكترونية.



واختتم ميريان تصريحاته بالقول: "نشهد دخول لاعبين جدد إلى ساحة الهجمات السيبرانية، ولا يتطلب الأمر مهارات فائقة لإلحاق الضرر، بينما على المؤسسات أن تتفوق في إدارة الدفاعات لحماية نفسها من هذه التهديدات المتزايدة".



وقبل أيام تعرضت أنظمة الدفع الائتمانية في إسرائيل لهجوم إلكترونى مجددًا استمر لساعات، ما أدى إلى تعطل مدفوعات بطاقات الائتمان وحال ذلك دون إجراء تسوية للمدفوعات.



الهجوم استهدف شركة "شبا" لخدمات البنوك الآلية المحدودة - التي توفر الاتصالات في إسرائيل بين مختلف شركات تسوية المدفوعات لمعاملات بطاقات الائتمان - وهو الأمر الذي اعترفت به الشركة لاحقا.



كانت شركة "تشك بوينت" الإسرائيلية المتخصصة في التقنيات البرمجية قد كشفت عن تزايد الهجمات الإلكترونية على إسرائيل خلال الحرب على غزة، وارتفع عدد الهجمات على الشركات والمنظمات الإسرائيلية بنسبة 81% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من عام 2023، وكان متوسط ​​عدد الهجمات الإلكترونية الأسبوعية في الربع الثاني أعلى بنسبة 39% في إسرائيل من المتوسط ​​ العالمي.



وكانت القطاعات الحكومية ومنها الدفاع والتعليم والنقل الأكثر تضررًا من هجمات برامج الفدية للقراصنة، بنسبة 17% من الهجمات.



وبحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني في إسرائيل، فقد شهد عدد التقارير عن هجمات برامج الفدية ارتفاعا بنسبة 20% بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر، وقدر المركز أن أكثر من 100 جهة مختلفة عانت من هجمات برامج الفدية في إسرائيل.