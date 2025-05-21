تكنولوجيا: Google تُطلق Find Hub المسمى الجديد من Find My Device تطبيق متطور لتتبع الأغراض والأشخاص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Google عن إعادة تسمية تطبيق Find My Device إلى Find Hub في 13 مايو 2025، مع ميزات جديدة تشمل تتبع الأمتعة عبر شراكات مع شركات طيران، ودعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية قريبًا.

بعد إطلاق صعب العام الماضي، أعادت Google تسمية تطبيق Find My Device ليصبح Find Hub، مع إضافة تحسينات وميزات جديدة تُسهل تتبع الممتلكات. يهدف التطبيق المحدث إلى توسيع نطاق التتبع من خلال شراكات مع علامات تجارية مثل Mokobara التي تقدم حقائب بقدرات تتبع مدمجة، وعلامات متخصصة من Peak لتأمين معدات التزلج. وفي وقت لاحق من العام، ستتوفر علامات بلوتوث بتصاميم Disney من Pixbee. كما سيحصل مستخدمو moto tag على دعم تتبع UWB في التطبيق المحدث هذا الشهر.

طورت Google خاصية مشاركة الموقع في التطبيق للسماح بمشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء أو العائلة، حيث يمكن رؤية صور الملفات الشخصية للأشخاص في تبويب “People” داخل Find Hub، بجانب جهات الاتصال المخفية عن الخريطة. وفي وقت لاحق هذا العام، سيُضاف دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمشاركة الموقع مع الأجهزة والشبكات المدعومة، مما يتيح مشاركة الموقع في المناطق دون تغطية، ليكون أداة أمان قيمة ضمن نظام Find Hub.

أعلنت Google أيضًا عن تعاون مع شركات طيران مثل Aer Lingus، British Airways، Cathay Pacific، Iberia، وSingapore Airlines، لتسهيل مشاركة مواقع العلامات لتتبع الأمتعة المفقودة ومنع ضياع الأغراض أثناء السفر. يبدأ إطلاق Find Hub اليوم على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6 أو أعلى.

