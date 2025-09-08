تكنولوجيا: نهاية دعم ويندوز 10 وAcer Aspire Go 15 قد يكون البديل الاقتصادي المناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقترب موعد انتهاء دعم نظام ويندوز 10 بسرعة، ومع ذلك لا تزال هناك العديد من أجهزة اللابتوب التي تجاوز عمرها سبع سنوات وتعمل بكفاءة ممتازة. بحثنا في قاعدة بياناتنا عن لابتوب من عام 2018 وقارنَّاه مع جهاز اقتصادي من عام 2025، وهو Acer Aspire Go 15.

جهاز المقارنة الآن هو Toshiba Tecra A50-E-110، الذي بالكاد يدعم ويندوز 11. يحتوي هذا الطراز على معالج Intel Core i5 من الجيل الثامن، وتظل أداؤه مناسبًا تمامًا لأعمال المكتب، والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت. يتميز الجهاز بالمتانة ووجود منافذ USB 3.0، ويمكنه حتى استضافة محرك أقراص DVD.

يعد معالج Toshiba أحد أول المعالجات من Intel التي تدعم ويندوز 11 رسميًا. أما الأجهزة الأقدم التي تستخدم معالجات Kaby Lake أو أقدم فلن تتلقى تحديث ويندوز 11 بشكل رسمي، مما يضطر أصحابها للبحث عن بدائل إذا لم يرغبوا في تثبيت نظام تشغيل جديد.

في هذا السياق، يعد الحل الأرخص والأكثر أمانًا واستدامة هو إحياء الأجهزة القديمة باستخدام نظام تشغيل جديد. يمكن تثبيت أنظمة خفيفة مثل ChromeOS Flex أو توزيعات Linux المخصصة للمبتدئين على معظم الأجهزة القديمة، لتحويلها إلى أجهزة سريعة وآمنة للاستخدام اليومي.

قد يتطلب هذا النهج بعض التجربة، لكنه أفضل على مستوى التكلفة والبيئة. توفر توزيعة Linux Mint سهولة كبيرة في الانتقال بفضل اعتمادها على عناصر تصميمية مألوفة من ويندوز 11، بينما يحتاج ChromeOS Flex بعض الوقت للتأقلم معه.

