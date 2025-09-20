انت الان تتابع خبر صدمة مبكرة لعشاق آيفون 17 برو منذ اليوم الأول.. ماذا حصل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحسب تقارير تقنية، ظهرت الخدوش بشكل أوضح على الألوان الداكنة مثل الأزرق العميق في نسخة Pro وPro Max، وكذلك الأسود في نسخة iphone Air، وهو ما جعل الانتقادات تزداد على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف مقاومة هذه الأجهزة الجديدة مقارنة بالأجيال السابقة.

أشار خبراء إلى أن أبل اعتمدت في iPhone 17 Pro على هيكل من الألومنيوم بدلاً من التيتانيوم المستخدم في iPhone 16 Pro.

ورغم أن الألومنيوم يمنح الهاتف خفة أكبر، إلا أنه أكثر عرضة للخدوش والانبعاجات، خاصة عند الاستخدام المتكرر أو الاحتكاك بملحقات مثل قواعد شحن MagSafe في المتاجر.

نقلت تقارير إعلامية شكاوى بعض المشترين في الصين على منصة weibo، حيث نشر عدد منهم صورًا لهواتفهم الجديدة بعد ساعات من الشراء، وقد ظهرت عليها خدوش واضحة سواء على الإطار الجانبي أو السطح الخلفي الزجاجي، ما أثار جدلاً واسعًا بين عشاق هواتف أبل.

حتى الآن لم تصدر الشركة الأمريكية بيانًا رسميًا بخصوص هذه المشكلة. عادةً ما تعتبر أبل أن الخدوش السطحية جزء من "الاستخدام الطبيعي"، لكن ما يقلق المستخدمين هو أن المشكلة ظهرت سريعًا للغاية، ما يضعف الثقة في متانة تصميم iPhone 17 Pro الجديد.

