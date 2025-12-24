انت الان تتابع خبر السوداني من سيدة النجاة: نعيش في نعمة الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال حضوره قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة ببغداد، "نهنئ العراقيين والمسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف " نصلي وندعو معاً من أجل العراق"، معتبرا أن " التنوع في بلادنا ثروة".

ولفت رئيس الوزراء مخاطباً العراقيين، "افتخروا بتاريخكم"، مضيفا "سنواصل العمل من أجل الحاضر والمستقبل"، مردفا "نعيش اليوم في نعمة الأمن والاستقرار".

كما حضر رئيس الوزراء قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف ببغداد، وقال "استذكارنا للميلاد المجيد تأكيد مضاف على قوة النسيج المتماسك لمجتمعنا"، مردفا "نعمل بكل إمكانياتنا على صيانة وحماية رموز الوحدة".