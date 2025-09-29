تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X9 Pro يكشف عن عدسة Hasselblad Teleconverter ومواصفات الكاميرا الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تقتصر التجربة على فيفو فقط، بل أعلنت أوبو أيضًا أنها ستطرح في نهاية عام 2025 مجموعة كاميرا اختيارية لهواتفها الرائدة المزودة بمعالج Dimensity 9500، سواء النسخة العادية أو نسخة برو.

تتكون هذه المجموعة من مقبض/غطاء حماية وعدسة Teleconverter إضافية، وهو نفس المفهوم الذي أثبت نجاحًا كبيرًا مع هاتف Vivo X200 Ultra.

في المقابل، كانت فيفو قد عرضت بالفعل عدسة Zeiss المرفقة بغطاء حماية متناسق الألوان مع هاتفي Vivo X300 و Vivo X300 Pro. أما بالنسبة لأوبو، فقد ظلّت أول عدسة خارجية من Hasselblad مخصّصة لسلسلة Oppo Find X9 طي الكتمان حتى الآن.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، بثّت أوبو جلسة نقاشية عبر منصة Weibo حول هواتفها الجديدة وكشفت للمرة الأولى عن عملية فتح صندوق العدسة. وقد ظهر اسم المنتج على العبوة بوضوح تحت مسمى Oppo Hasselblad Professional Teleconverter Kit، والتي تضمنت العدسة نفسها إلى جانب محولين.

وعلى الرغم من أن الغطاء المغناطيسي لم يُعرض في البث، إلا أن العدسة الداكنة جاءت بتصميم مشابه لعدسات Vivo/Zeiss، مع تكبير بصري يصل إلى 3.28x. هذا يعني أن العدسة المقربة بقياس 70 ملم في Oppo Find X9 Pro تتحول فعليًا إلى عدسة 230 ملم، وهو مستوى أعلى بكثير من تكبير 2.35x لعدسة Zeiss.

أما عن المواصفات الرسمية للكاميرا في هواتف أوبو الجديدة بالتعاون مع هاسيلبلاد، فقد ظهرت عبر منصات التواصل، وجاءت أبرزها كالتالي:

مستشعر الجيل الرابع True Chroma بعدسة Danxia Color.

كاميرا رئيسية Sony LYT-828.

صور فائقة الوضوح بدقة 8K من Hasselblad (تُلتقط افتراضيًا بدقة 50 أو 200 ميجابيكسل بدلًا من 12 ميجابيكسل).

تسجيل فيديو بدقة 4K120 في Dolby Vision مع دعم 10-bit Log.

أنماط ألوان خاصة من Hasselblad مع تحسين وضع XPan.

بهذه الإضافات، يبدو أن أوبو تسعى إلى منافسة جدية في مجال التصوير الاحترافي على الهواتف الذكية، من خلال الجمع بين العتاد القوي والتعاون العريق مع Hasselblad.

المصدر