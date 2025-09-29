تكنولوجيا: إطلاق باور بنك Anker جديد بقوة 300 واط وسعة 26 ألف ملي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Anker جهازها الجديد Prime Power Bank (26K, 300W) في الولايات المتحدة، بعد أن تكررت الشائعات حوله في وقت سابق من عام 2025، وقُدم رسميًا خلال معرض IFA 2025. ويباع الجهاز هناك بسعر 229.99 دولار.

حاليًا، يمكن شراء الباور بنك عبر متجر Anker الأمريكي على الإنترنت مقابل 184 دولار فقط، بفضل كوبون خصم فوري بنسبة 20% (45.99 دولار). نفس التخفيض متاح أيضًا عبر أمازون، على أن تستمر هذه العروض حتى السادس من أكتوبر.

يتيح Anker Prime Power Bank (26K, 300W) شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، بقدرة إجمالية تصل إلى 300 واط. يوفر المنفذان USB-C قدرة تصل إلى 140 واط لكل منهما، وهو ما يسمح (بحسب Anker) بشحن MacBook Pro (M4 Pro) حتى 50% خلال 27 دقيقة فقط، أو شحن آيفون 16 برو لنفس النسبة في المدة نفسها تقريبًا. أما المنفذ الثالث USB-A فيدعم قدرة 22.5 واط، لكنه يقتصر على 20 واط عند استخدام المنافذ الثلاثة معًا.

ويُعد هذا الجهاز أول باور بنك من نوعه يدعم قدرة شحن تصل إلى 250 واط عبر منفذي USB-C، كما يتوافق مع قاعدة الشحن Prime القادمة. بفضل سعته التي تبلغ 26,250 مللي أمبير (99.8 واط/ساعة)، يمكنه شحن MacBook Pro (M4) مرة تقريبًا بنسبة 80%.

كما انه يتميز أيضًا بشاشة مدمجة تعرض معلومات الشحن، مع إمكانية متابعة هذه البيانات عبر تطبيق Anker على الهواتف الذكية.

من حيث التصميم، يأتي الجهاز بأبعاد 159.9 × 38 × 62.7 ملم، ووزن 600 جرام (1.32 رطل). ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق الأوروبية في منتصف أكتوبر 2025.

المصدر