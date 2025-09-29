تكنولوجيا: أسوس تقدم بطاقة ROG Matrix RTX 5090 مجانية موقعة من رئيس نفيديا التنفيذي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تخطط لشراء بطاقة RTX 5090، فقد تحصل عليها مجانًا هذه المرة. فقد أطلقت ASUS مسابقة جديدة كليًا، والجائزة هي بطاقة الرسوميات الأقوى حاليًا من نفيديا.

المسابقة تختلف عن العروض التقليدية المعتادة، فهي لا تقتصر على إدخال بريدك الإلكتروني وانتظار الحظ، ولا تتطلب متابعة حسابات لزيادة فرص الفوز. بدلًا من ذلك، تطلب منك ASUS المشاركة في تحدي DreamCraft، الذي يتمحور حول تصميم “بطاقة الرسوميات المستقبلية”.

وتحتفل الشركة بذكرى تأسيسها الثلاثين من خلال هذا التحدي، حيث ستمنح الفائز بطاقة ROG Matrix RTX 5090 موقعة من الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، جنسن هوانغ.

للمشاركة، يجب أولًا تصميم البطاقة الخاصة بك، بأي طريقة تناسبك: سواء برسم يدوي، أو باستخدام Photoshop، أو عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

بعد ذلك، عليك رفع التصميم على حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، ويفضل منصة X، مع إضافة الوسوم #ASUSGraphicsCard30th و#ASUSDreamCraft. كما تنصح ASUS باستخدام أبعاد 1080×1350 للتصميم، ويسمح لكل مشارك بتقديم ثلاثة تصاميم كحد أقصى.

وبمجرد نشر تصميمك، ينبغي الدخول إلى صفحة DreamCraft على موقع ASUS الرسمي ورفع لقطة شاشة من منشورك. تنتهي فترة المشاركة في 31 أكتوبر، على أن تُعلن الشركة اسم الفائز بعد ذلك بفترة قصيرة.

