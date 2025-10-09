علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Vivo تكشف عن التصميم الزجاجي الجديد لواجهة OriginOS 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Vivo تشويق جمهورها بواجهة OriginOS 6 القادمة، حيث ركزت أحدث المقاطع الترويجية على التحسينات الجوهرية التي تقدمها الواجهة، بما في ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، وحركات الانتقال الأكثر سلاسة في واجهة المستخدم، بالإضافة إلى تحسينات في الجزيرة المتحركة المحيطة بالكاميرا الأمامية، وتصميم بصري جديد بالكامل لواجهة النظام.

ومن أول نظرة، يبدو المظهر الجديد زجاجيًا بامتياز، لكن من المرجح أن تطلق عليه Vivo اسم “مائي” بدلًا من “زجاجي” ليعكس هوية العلامة التجارية بشكل أفضل. تعتمد الواجهة على عناصر شفافة وخلفيات ضبابية تمنحها إحساسًا بالعمق والانسيابية، وهو أسلوب بصري أصبح رائجًا مؤخرًا مع وصول نظام iOS 26.

وتُظهر اللقطات أن OriginOS 6 تأتي بطابعٍ عصري أنيق، يمزج بين النقاء البصري والأداء السلس، لتقدم تجربة استخدام أكثر تفاعلية وانسيابية.

تخطط Vivo لإطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر، كما أعلنت بالفعل عن برنامج OriginOS 6 Preview لتجربة تحديث Android 16 على هواتف Vivo وiQOO قبل الإطلاق الرسمي.

