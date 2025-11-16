تكنولوجيا: كاسيو تطلق ساعات G-Shock GMW-BZ5000 معدنية بالكامل مع دعم بلوتوث وبسعر 605 دولار 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كاسيو رسمياً عن إطلاق ساعات G-Shock الجديدة من سلسلة GMW-BZ5000 في اليابان يوم 14 نوفمبر 2025، بعد كشفها الأولي في وقت سابق هذا الشهر. هذه الساعات الرقمية الكاملة المعدن يُعد إضافة قوية إلى خط إنتاج G-Shock الشهيرة بالمتانة، حيث تأتي بتصميم معدني كامل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للجسم والسوار، مما يجعلها مقاومة للصدمات والاستخدام اليومي الشاق. تتوفر بثلاثة نماذج رئيسية: GMW-BZ5000D-1 باللون الفضي والأسود مع شاشة سالبة، GMW-BZ5000GD-9 بالذهبي والأسود مع شاشة موجبة، وGMW-BZ5000BD-1 بالأسود والذهبي مع شاشة سالبة، كلها تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والحماية المتقدمة.

من المميزات البارزة، تدعم الساعات التحكم الراديوي عبر تقنية Multiband 6 لضبط الوقت بدقة عالمية، بالإضافة إلى الاتصال بالبلوتوث عبر تطبيق Casio Watches، الذي يتيح تبديل المناطق الزمنية بسهولة (من المدينة الرئيسية إلى المدينة العالمية)، وإعدادات إضافية مثل العد التنازلي، الوقت المؤقت بدقة 1/100 ثانية، خمس منبهات يومية، وخيارات عرض رقمي متعددة. هذه الوظائف تجعلها مثالية للمسافرين أو الرياضيين الذين يحتاجون إلى ساعة ذكية بسيطة وموثوقة دون تعقيدات.

أما المواصفات التقنية، فتشمل أبعاد 49.3 × 43.6 × 13.0 ملم (حوالي 1.9 × 1.7 × 0.5 بوصة)، مما يمنحها مظهراً أنيقاً رغم المتانة، مع وزن غير محدد لكنها تبدو خفيفة نسبياً بفضل التصميم الرفيع. لم يُذكر تفاصيل عن البطارية أو مقاومة الماء في الإعلان، لكن السلسلة G-Shock معروفة تاريخياً بمتانتها ضد الغبار والماء. هذه الساعات تبرز كخيار فاخر يجمع بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على التحكم الراديوي والاتصال اللاسلكي كعناصر فريدة.

بالنسبة للسعر في اليابان، يبدأ النموذج الأساسي GMW-BZ5000D-1 من 93,500 ين (حوالي 605 دولارات أمريكية)، بينما يصل GMW-BZ5000GD-9 وGMW-BZ5000BD-1 إلى 102,300 ين (حوالي 661 دولاراً لكل منهما)، وقد نفد النموذج الأسود والذهبي بالفعل من موقع كاسيو الإلكتروني. التوافر فوري في اليابان عبر المتجر الرسمي، ومن المتوقع وصولها إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 2025 بسعر يتراوح بين 569 و619 جنيه إسترليني (حوالي 730-800 دولار)، دون تاريخ محدد بعد، بينما لم يُعلن عن إصدار في أوروبا أو أمريكا الشمالية حتى الآن. هذا الإطلاق يعكس استراتيجية كاسيو في تقديم ساعات معدنية كاملة تجمع بين الجمال والأداء، مما قد يجذب عشاق السلسلة الباحثين عن ترقية أنيقة.

المصدر