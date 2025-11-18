OnePlus تكشف رسميًا عن Ace 6T – شاشة 165 هرتز، معالج خارق وبطارية تدوم طويلاً!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus مؤخرًا هاتف Ace 6 إلى جانب سلسلة OnePlus 15، وتكهنات تشير إلى أنه قد يكون الأساس لإصدار عالمي باسم OnePlus 15R عند الإعلان عنه لاحقًا. ومع ذلك، تستعد الشركة لإطلاق نموذج آخر، وهو Ace 6T.

استنادًا إلى التشويقات الرسمية، سيأتي Ace 6T بتصميم مشابه لإخوته مع جزيرة كاميرا مربعة الشكل، وقد أكدت الشركة حتى الآن أن الشاشة ستدعم معدل تحديث 165 هرتز.

كما وعدت OnePlus بعمر بطارية طويل وأداء عالٍ، على الرغم من أن هذه التفاصيل لم تُدعَم بأرقام محددة بعد. وتشير التسريبات إلى أن Ace 6T قد يصبح أول هاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 (بدون نسخة Elite)، بينما يأتي Ace 6 بمعالج Snapdragon 8 Elite من العام الماضي وبطارية ضخمة بسعة 7,800 مللي أمبير.

يتوفر OnePlus Ace 6T الآن للحجز المسبق لدى عدة متاجر في الصين، بما في ذلك متجر Oppo وJD وTmall وغيرهم.

يعد هذا أول طراز “T” في سلسلة Ace، لذلك لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان سيكون صغيرًا مثل OnePlus 13T أو نموذجًا كبيرًا وعالي المواصفات مثل OnePlus 10T، أو ما إذا كان سيصبح بالفعل الإصدار العالمي OnePlus 15R بدلاً من Ace 6.

المصدر