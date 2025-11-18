Poco تكشف رسميًا عن سلسلة F8 عالميًا في 26 نوفمبر – تعرف على التفاصيل!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco رسميًا عن موعد إطلاق سلسلة Poco F8، التي من المتوقع أن تشمل F8 وF8 Pro وF8 Ultra.

وأكدت الشركة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن هاتفي F8 Pro وF8 Ultra سيُكشف عنهما في 26 نوفمبر خلال حدث عالمي يُقام في بالي، إندونيسيا.

لم تكشف Poco بعد عن تفاصيل كاملة للهواتف القادمة، لكنها أعلنت عن شراكة مع Bose لتقديم تقنيات صوتية متقدمة تحت اسم “Mobile Acoustics”.

كما شاركت الشركة صورًا لهاتف Poco F8 Ultra الذي يضم كاميرا خلفية ثلاثية مع مكبر صوت موضوع بجانب الكاميرات، وسيأتي الهاتف بنظام صوت مشابه لهاتف Redmi K90 Pro Max.

ويتميز Redmi K90 Pro Max بنظام مكبرات صوت 2.1 يشمل ووفر ومضبوط بواسطة Bose. ويبدو أن Poco F8 Pro سيكون نسخة معاد تسميتها من K90 للأسواق العالمية، في حين أن F8 Ultra من المحتمل أن يكون نسخة معاد تسميتها من K90 Pro Max.

