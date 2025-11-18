تكنولوجيا: جوجل تدفع حوالي 538 مليون دولار كتعويضات لمنصة مقارنة الأسعار الألمانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت محكمة برلين الإقليمية الثانية حكمًا يقضي بدفع جوجل حوالي 465 مليون يورو (حوالي 538 مليون دولار) كتعويضات لمنصة مقارنة الأسعار الألمانية Idealo.

وقد رفعت الشركة التابعة لمجموعة Axel Springer الدعوى، مدعية أن جوجل استغلت موقعها المهيمن في سوق محركات البحث. ووجد القضاة أن جوجل مذنبة بتفضيل خدمة مقارنة الأسعار الخاصة بها (Google Shopping) بشكل منهجي، مما ألحق الضرر بـ Idealo.

وفي قضية موازية، أمرت المحكمة بدفع جوجل مبلغ 107 مليون يورو (حوالي 124 مليون دولار) لشركة Producto GmbH (Testberichte.de). ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب Idealo بالاطلاع على سجلات أعمال جوجل.

تعد هذه الأحكام انعكاسًا مكلفًا لقرار المفوضية الأوروبية عام 2017، الذي فرض حينها غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.82 مليار دولار) على جوجل بسبب استغلالها لقوتها السوقية.

وأوضح القضاة في برلين أنهم ملزمون بالسابقة التي وضعها القرار الأوروبي، لكن ما يميز هذه القضية هو أنها المرة الأولى التي تتحمل فيها شركة تكنولوجيا كبرى مسؤولية مالية في محكمة ألمانية مدنية نتيجة انتهاك لمكافحة الاحتكار بهذا الحجم.

وتظهر هذه القضايا أن الشركات الخاصة، إلى جانب السلطات الأوروبية، يمكنها الآن مقاضاة جوجل بنجاح للحصول على تعويضات.

ومع ذلك، فإن المبالغ المحكوم بها أقل بكثير من مطالب Idealo البالغة 3.3 مليار يورو، وقد أعلن الطرفان بالفعل عن نية الاستئناف. وصرح متحدث باسم جوجل بأن الشركة ستستأنف الحكم لاعتبارها أن المطالبات “غير صحيحة”. ومن المتوقع أن تستمر القضية لعدة سنوات مقبلة.

