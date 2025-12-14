تكنولوجيا: Microsoft Flight Simulator يتحول إلى عالم Stranger Things مع تحديث مجاني جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخذت لعبة Microsoft Flight Simulator 2024 منعطفًا غير متوقع مع التحديث المجاني الجديد الذي يجمعها مع Stranger Things، حيث ينقل اللاعبين مباشرة إلى وسط مدينة هاوكينز.

وقد أعاد التحديث إنشاء المدينة بتفاصيل دقيقة، مما يتيح للاعبين التحليق فوق المواقع المألوفة المليئة بالأجواء الغريبة والنوستالجية للمسلسل.

تركز التجربة على خمس مهام إنقاذ قصصية، حيث يُكلَّف اللاعبون بقيادة طائرة الهليكوبتر Bell UH-1H Huey لمساعدة سكان هاوكينز خلال مواجهاتهم الأخيرة مع عالم Upside Down.

ويعتبر هذا التحديث لمسة مبتكرة وممتعة على بنية المحاكي المعتادة، حيث يجمع بين ميكانيكا الطيران الواقعية والأهداف السردية المشوقة، ليشعر اللاعب وكأنه جزء من عالم Stranger Things داخل المحاكي.

ويستحضر هذا التحديث الانتباه للتفاصيل الذي ظهر سابقًا في تحديث Dune لعام 2024 وتحديث Jurassic World في وقت سابق من هذا العام.

ويأمل اللاعبون أن تستمر هذه التوجهات لتصل إلى أماكن أكثر إثارة للإعجاب في المستقبل، بما في ذلك توقعات لمحاكاة كوكب Genna من فيلم Predator: Badlands، مع إمكانية الطيران في سفن Yautja الداخلية المفصلة بدقة.

ويتوفر توسع Stranger Things مجانًا لجميع مالكي Microsoft Flight Simulator 2024. وبعد تحديث اللعبة، يمكن تنزيل الإضافة وبدء استكشاف مدينة هاوكينز من الجو فورًا. حظًا سعيدًا، أيها الطيارون، وابقوا آمنين، ولا تدعوا الـ Demogorgons تقترب.

