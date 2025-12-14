تكنولوجيا: Steam تطلق إشعارات ذكية لتنبيه المستخدمين بتخفيضات الألعاب وأسعار العروض الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد منصة Steam رغم الانتقادات الموجهة لها أكثر ميلًا لمصلحة المشتري مقارنة بمنافسيها، ومع إضافة جديدة من Valve أصبح شراء الألعاب أوفر من قبل. أضافت الشركة ميزة جديدة تُنبه المستخدمين تلقائيًا عند توفر خصم أفضل ضمن الحِزم.

أوضح مستخدم Reddit المعروف باسم ShiraNamiNani أن Steam بات يُخطر اللاعبين عندما يكون سعر لعبة ضمن Bundle أقل من سعرها الفردي أثناء العروض. وفي المثال الذي شاركه على مجتمع Steam، أضاف اللاعب لعبة Unrailed 2: Back on Track إلى سلة الشراء، لكن النظام اكتشف توفرها بسعر أقل ضمن حزمة Unrailed Collection، وقام بتوجيهه إلى العرض الأرخص قبل إتمام عملية الشراء.

تعتمد المنصة أيضًا على نظام ذكي يخصم سعر أي لعبة يمتلكها المستخدم مسبقًا من إجمالي سعر الحزمة. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى تكلفة أقل من شراء اللعبة بشكل منفرد، ما يسمح بتوفير المال وإنفاقه لاحقًا على عناصر أخرى ضمن قائمة الرغبات.

تقتصر هذه الميزة الجديدة حاليًا على الـ Bundles فقط، وهو ما تسبب في بعض الالتباس. تختلف الحِزم عن الـ Packages، إذ تحتفظ الأخيرة بسعر ثابت حتى في حال امتلاك المستخدم لبعض محتوياتها، ولا يظهر معها أي خصم إضافي. ومع وجود أكثر من 100 ألف لعبة على Steam، تساهم هذه الإضافة في تسهيل العثور على أفضل الصفقات المتاحة.

نجحت Valve على مدار السنوات في كسب ولاء شريحة كبيرة من اللاعبين بفضل نهجها المعتمد على المجتمع. يتيح نظام التقييمات والمراجعات المفتوح معرفة آراء اللاعبين الآخرين حول أي لعبة جديدة، كما توفر المنتديات نقاشات موسعة حول الأداء والمشكلات التقنية. وإلى جانب ذلك، تسمح سياسة الاسترجاع بإعادة أي لعبة خلال أسبوعين طالما لم تتجاوز مدة اللعب ساعتين.

ورغم المخاوف المتعلقة ببعض الجوانب الاجتماعية، مثل اتهام بعض مشرفي المنتديات بممارسات رقابية أو التساهل مع سلوكيات مسيئة، يظل كثير من اللاعبين مفضلين لحرية Steam مقارنة بمنصات أخرى مثل Epic Games Store.

