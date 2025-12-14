تكنولوجيا: تسريب ساعة Casio G-Shock بالتعاون مع Coca-Cola قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن عودة تعاون G-Shock مع Coca-Cola في عام 2026، وهذه المرة من خلال إصدار خاص من سلسلة GA-2100، مستوحى على ما يبدو من تصميم زجاجة كوكاكولا الزجاجية الخضراء الكلاسيكية.

أشار منشور حديث على انستغرام من حساب التسريبات الشهير @geesgshock إلى تأكيد داخلي لرقم موديل جديد يحمل اسم GA-2100CC-3A، والمقرر أن يكون إصدارًا محدودًا ضمن تعاون Coca-Cola المرتقب في 2026.

ويرجّح لاحق CC في اسم الموديل اعتماد نفس ثيمة الزجاجة الخضراء التي ظهرت سابقًا في ساعة DW6900CC23-3، والتي جاءت بهيكل وسوار من الراتنج الأخضر شبه الشفاف، محاكيةً مظهر الزجاج القديم لزجاجات كوكاكولا.

ويتوقع أن يأتي هذا الإصدار بهيكل CasiOak ثماني الأضلاع باللون الأخضر بشكل أساسي، مع إضافة شعار Coca-Cola باللون الأبيض على المينا أو السوار، إلى جانب لمسات حمراء خفيفة تعيد ربط التصميم بالهوية اللونية الأساسية للعلامة.

سبق أن تعاونت Casio G-Shock مع Coca-Cola في إصدارين محدودين، هما DW5600CC23-4 باللون الأحمر الكلاسيكي، وDW6900CC23-3 باللون الأخضر الشفاف، حيث حملا هوية كوكاكولا الكاملة، وتم شحنهما داخل علب تحمل علامات مشتركة.

ولم تختلف تلك الساعات كثيرًا عن المواصفات الأساسية لسلسلتَي DW5600 وDW6900، إذ انصب التركيز حينها على التصميم والشكل الخارجي أكثر من إضافة مزايا تقنية جديدة.

وبناءً على ذلك، يُرجّح أن يتبع إصدار GA-2100 المرتقب نفس النهج، مع الاعتماد على لوحة ألوان مميزة ومواصفات GA-2100 المعروفة.

وفي الوقت الحالي، يقتصر ما هو معروف على رقم الموديل GA-2100CC-3A وكونه تعاونًا محدودًا مع Coca-Cola في 2026، دون أي ظهور رسمي على موقع Casio أو ضمن أرشيف التعاونات الخاصة بها.

ولا تزال تفاصيل مثل مناطق الطرح، حجم الإنتاج، أو السعر غير مؤكدة، كما لم تصدر Casio أي بيان رسمي حتى الآن، ما يجعل جميع التوقعات المتعلقة بالتصميم قابلة للتغير.

