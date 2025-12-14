تكنولوجيا: سامسونج تُنهي إنتاج SATA SSD وسط تحذيرات من ضغوط سعرية قد تستمر 18 شهرًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإنهاء نشاطها في سوق أقراص SATA SSD، وهي خطوة قد تكون آثارها على الأسعار أشد قسوة من قرار Micron بإيقاف ذواكر Crucial الموجهة للمستهلكين، وذلك بحسب تسريبات جديدة من Tom، مقدم قناة Moore’s Law Is Dead على يوتيوب.

وأوضح Tom، نقلًا عن مصادر متعددة في قنوات التوزيع والبيع بالتجزئة، أن سامسونج تخطط للخروج التدريجي من إنتاج أقراص SATA SSD على المدى الطويل، بعد الانتهاء من الالتزامات الحالية. وجاءت هذه التسريبات بالتزامن مع تقارير أخرى تحدثت عن رفع سامسونج أسعار ذواكر DDR5 بنسبة قد تصل إلى 60%.

ورغم تراجع اهتمام المستخدمين المتقدمين بأقراص SATA، فإنها لا تزال تحظى بحصة مهمة من المبيعات، خصوصًا في الفئة الاقتصادية وعمليات ترقية الأجهزة، حيث تشكل نسبة ملحوظة من أكثر أقراص التخزين مبيعًا على منصات مثل أمازون.

وبناءً على ذلك، يرى Tom أن خروج مورد ضخم مثل سامسونج سيؤدي إلى تقليص المعروض، ما يفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار أقراص SSD عمومًا، سواء SATA أو NVMe، على الأقل في المدى القريب والمتوسط.

ويشير Tom إلى أن المشكلة لا تتعلق بتقادم واجهة SATA تقنيًا، بل بحجم الإمدادات التي ما زالت تمثلها. فبحسب تقديراته، تعتمد نحو 20% من أقراص SSD الأكثر مبيعًا على SATA، وتشكل منتجات سامسونج جزءًا معتبرًا من هذه النسبة. ومع سحب هذا الحجم من السوق، تصبح الزيادة السعرية شبه حتمية.

كما ينسجم هذا السيناريو مع توقعات خبير صناعة الذاكرة Dave Eggleston، الذي رجّح مؤخرًا أن تكون أقراص NAND SSD هي المكوّن التالي في الحواسيب الشخصية الذي يشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وعلى عكس ما حدث مع Micron، يؤكد Tom أن خطوة سامسونج ليست مجرد تغيير في العلامة التجارية، بل خروج فعلي من إنتاج فئة كاملة من المنتجات الاستهلاكية، دون تعويضها عبر علامات أخرى. وهذا ما يجعل التأثير أكثر حدة، خاصة مع احتمال اندفاع الشركات والمستخدمين إلى الشراء المسبق تحسبًا لنقص المعروض.

وعلى المدى الأبعد، يتوقع Tom أن تخف الضغوط السعرية تدريجيًا مع عودة التركيز على العتاد الاستهلاكي بحلول عام 2027، مدفوعة بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحلية وأجهزة الألعاب القادمة. ومع ذلك، يحذر من أن حقبة أقراص SATA SSD الرخيصة، خصوصًا من سامسونج، قد تكون قد انتهت بالفعل.

