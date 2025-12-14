أحمد السقا يوضح حقيقة حذف فيديو دعمه لمحمد صلاح ويدعو للتسامح

دبي - فريق التحرير: كشف الممثل المصري، أحمد السقا، خلال مداخلة في برنامج “الحكاية”، حقيقة الجدل الذي أُثير عقب نشره مقطع فيديو دعم فيه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، على خلفية أزمته مع نادي ليفربول، مؤكدًا أن الهجوم الذي تعرض له كان من أقسى التجارب التي مرّ بها مؤخرًا.

وأوضح السقا أن الانتقادات لم تمسّه شخصيًا فحسب، بل طالت أسرته أيضًا، ما سبّب له حالة من الحزن والخذلان، خاصة في ظل الانقسام الحاد في ردود فعل الجمهور، رغم العلاقة الطويلة التي جمعته بدعمهم في مسيرته الفنية.

وأكد أنه إنسان يتأثر بما يُقال عنه، مشيرًا إلى أن بعض التعليقات كانت جارحة، إلا أنه اختار التسامح وترك الأمر لله، رافضًا اتخاذ أي إجراءات قانونية رغم احتواء بعض الإساءات على ما يُعاقب عليه القانون.

وشدد السقا على أن دعمه لمحمد صلاح جاء من منطلق إنساني ووطني، انطلاقًا من موقفه الثابت في مساندة كل من يتعرض للظلم، بعيدًا عن أي رغبة في إثارة الجدل.

وفي ما يخص حذف الفيديو، أبدى دهشته من اختفائه المفاجئ من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يقم بحذفه بنفسه، خصوصًا أنه كان يحظى بتفاعل واسع، معتبرًا أن ذلك زاد من إحباطه في ظل الهجوم الذي طال عائلته.

وختم السقا حديثه بدعوة إلى التهدئة ونشر ثقافة التسامح والاعتذار، مؤكدًا أنه رغم كل ما تعرّض له، يرفض أن يكون سببًا في أذى أي شخص.

الجدير ذكره، أن “السّقّا” كان قد علّق على اختفاء فيديو دعمه لنجم كرة القدم محمّد صلاح من حساباته الرّسميّة على «إنستغرام» و«فيسبوك»، مؤكّدًا أنّه لم يقم بحذفه بنفسه وأنّه تفاجأ بإزالته كما تفاجأ الجمهور.

وأوضح أنّ الفيديو الّذي وجّهه دعمًا لمحمّد صلاح بالتّزامن مع أزمته في نادي “ليفربول”، حُذف دون علمه، معتبرًا أنّه ربما دخل في مساحة لا تخصّه، رغم ذلك تمنّى التّوفيق لجميع اللاعبين العرب في الدّوري الإنجليزيّ، مع توجيه تحيّة خاصّة لمحمّد صلاح، مشيرًا إلى أنّ كلمة «كوتش» كانت سبب الجدل.

وأكد السّقّا أنّ صلاح حقّق إنجازات كبيرة مع “ليفربول” ويستحقّ كلّ الفخر، داعيًا إيّاه إلى التّمسّك بثقته بنفسه وعدم التّأثّر بأيّة ضغوط.

كما شدّد “السّقّا”، على ثقته الكبيرة بقائد المنتخب المصريّ، مطالبًا إيّاه بالتّركيز، في ظلّ الآمال الكبيرة المعلّقة عليه في بطولتَي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، معبّرًا عن محبّته ودعمه الدّائم له.