تكنولوجيا: هاتف OnePlus 15 يحصل على فلتر Neon للكاميرا ودعم الشحن المباشر للأنشطة غير المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus تحديث OxygenOS 16.0.2.401 لهاتف OnePlus 15، وجلب التحديث تصحيح أمان اندرويد لشهر ديسمبر 2025، إلى جانب إضافة فلتر جديد باسم Neon داخل تطبيق الكاميرا الافتراضي، والذي يعيد محاكاة تأثير فيلم CineStill 800T الشهير، ما يمنح صور البورتريه الليلية طابعًا سينمائيًا مميزًا.

وعلاوة على ذلك، حسّن التحديث تجربة الفلاتر داخل تطبيق الصور، إذ أصبح يدعم الآن الصور الحية Motion Photo، ولقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة، إضافة إلى الصور المعدلة، وهو ما يجعل تطبيق الفلاتر على الصور ومقاطع الفيديو أكثر سلاسة وسهولة.

كما فعّل التحديث ميزة الشحن المباشر Bypass Charging ليس فقط أثناء اللعب، بل أيضًا خلال الأنشطة غير المخصصة للألعاب مثل البث المباشر، ومشاهدة الفيديوهات، واستخدام الخرائط، وغيرها من حالات الضغط العالي. وتسمح هذه الميزة بتوصيل الهاتف بالشاحن أثناء الاستخدام دون التأثير سلبًا على البطارية، مع تقليل ارتفاع درجة الحرارة.

وفي سياق التحسينات الأخرى، أضاف التحديث إمكانية سحب وتغيير حجم أيقونات التطبيقات المستنسخة، مع دعم إضافة اختصارات وإعادة ترتيبها عبر السحب والإفلات. كذلك حسّن سرعة عرض الصور المصغرة داخل تطبيق الصور من خلال تطوير طريقة تحليلها.

ومن ناحية الأداء والاستقرار، عالج التحديث مشكلة قد تتسبب في انقطاع اتصال شاشة السيارة بالهاتف عند تبديل شبكة البيانات، كما حسّن منطق إنهاء الملخصات والترجمات التلقائية، بحيث تتوقف تلقائيًا عند غياب الصوت لفترة محددة.

وعلى صعيد الأمان، دمج التحديث تصحيح أمان اندرويد لشهر ديسمبر 2025 لتعزيز حماية النظام.

يُطرح تحديث OxygenOS 16.0.2.401 حاليًا لهاتف OnePlus 15 في الهند برقم إصدار CPH2745_16.0.2.401(EX01)، بينما تصل النسخة نفسها إلى الطرازات العالمية والأوروبية تحت رقم CPH2747_16.0.2.401(EX01).

ويجري التحديث حاليًا على نطاق محدود من المستخدمين، على أن يبدأ التوسع في الإطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة في حال عدم ظهور أي مشكلات.

