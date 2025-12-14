تكنولوجيا: جوجل تطلق متصفحها التجريبي بالذكاء الاصطناعي ويحوّل التبويبات المفتوحة إلى تطبيقات مخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل أخيرًا متصفحها التجريبي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليشارك في السباق القائم بين المتصفحات الذكية التي تسعى لجذب المستخدمين. سبق للعديد من المتصفحات الأخرى دخول هذا المجال، مثل Comet من Perplexity، وAtlas من OpenAI، وDia من The Browser Company.

ومع ذلك، لم تقدّم جوجل متصفحًا رئيسيًا مكتملًا، بل أطلقت تجربة ضمن Google Labs باسم Disco، والمتاح حاليًا فقط في الولايات المتحدة بعد الانضمام إلى قائمة الانتظار.

وصفت جوجل Disco بأنه “أداة استكشافية تهدف لاختبار أفكار مستقبلية للويب”، ويهدف المتصفح إلى بناء مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التصفح والتنقل على الإنترنت.

وأبرز ميزة يقدّمها المتصفح حاليًا هي GenTabs، التي تحلل التبويبات المفتوحة وسجل المحادثات، وتحوّلها إلى أداة تفاعلية أو تطبيق ويب مخصص حسب ما يتصفحه المستخدم أو يبحث عنه.

ويستفيد Disco من أحدث نموذج ذكاء اصطناعي من جوجل، Gemini 3، بحيث يمكن للمستخدم إنشاء تطبيق ويب مخصص دون كتابة أي سطر برمجي، فقط بوصف ما يريد فعله، وتطويره باستخدام اللغة الطبيعية، ليقوم النموذج ببناء الأداة المناسبة تلقائيًا.

ورغم الطموح الكبير وراء Disco، فإن أمثلة الاستخدام التي عرضتها جوجل مألوفة إلى حد كبير في عالم الذكاء الاصطناعي الحالي، مثل تخطيط رحلة إلى اليابان، والمساعدة في إعداد الوجبات الأسبوعية، وتصميم حديقة منزلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي من هذه الأفكار قد يؤدي إلى دمجها لاحقًا في متصفح Chrome.

يُذكر أن Disco متاح حاليًا لمستخدمي macOS في الولايات المتحدة، مع توقع إتاحته لاحقًا لمستخدمي Windows وLinux، ويمكن للراغبين تجربة المتصفح والانضمام إلى قائمة الانتظار عبر الموقع الرسمي.

