دار المعدات توقع اتفاقية توزيع حصرية مع بايولايت العالمية لجلب أحدث التقنيات الطبية للسوق السعودي

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية، بقيمة 1.58 مليار ريال سعودي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة التمويل 3 سنوات، مع خيار التمديد لسنتين (بحسب تقدير البنك)، وتهدف التسهيلات إلى إعادة تمويل قرض قصير الأجل.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سندي لأمر من الشركة بقيمة 1.68 مليار ريال، إلى جانب ضمان مقدم من شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. بقيمة 1.58 مليار ريال، والمقدم مقابل رسوم محددة تدفعها الشركة.

كما لفتت إلى أنه سيتم سداد الرسوم الإدارية المترتبة على القرض، والذي سيتم الحصول عليه بموجب اتفاقية القرض لأجل، من قبل الشركة.

وأشارت إلى أن شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م. هي طرف ذو علاقة كونها شركة تابعة لشركة الفطيم للتجزئة، وهي مساهم رئيسي في الشركة.

وأعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، عن إبرامها اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية بقيمة 1.6 مليار ريال، بصيغة تمويل قصير الأجل، على أن يتم إعادة تمويله بقرض لأجل خلال 90 يوما من تاريخ الحصول على القرض قصير الأجل.