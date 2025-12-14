تكنولوجيا: تسريب السعر العالمي لهاتف Honor Magic 8 Pro قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor سلسلة Honor Magic 8 عالميًا الشهر الماضي، لكن اقتصر هذا الإطلاق في الواقع على السوق الماليزي فقط. وتستعد الشركة الآن لطرح السلسلة في أوروبا، حيث كشفت تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة هناك.

أفاد المسرّب RODENT950 عبر منصة X بأن يبدأ سعر هاتف Honor Magic 8 Pro في الأسواق الأوروبية ما بين 1,199 و1,299 يورو.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا النطاق السعري يمثل السعر الرسمي المقترح، أم أنه يشير إلى اختلاف السعر بين نسختي الهاتف المتاحتين في ماليزيا، وهما 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين، و16 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين. وفي كل الأحوال، تشير التسريبات إلى أن السعر الأدنى للهاتف في أوروبا لن يقل عن 1,199 يورو.

في المقابل، عرضت Honor في الصين هاتفي Magic 8 وMagic 8 Pro معًا، لكنها لم تطرح النسخة العادية Magic 8 في ماليزيا، ما يرجّح اقتصار الإطلاق الأوروبي أيضًا على نسخة Magic 8 Pro فقط.

ويأتي الهاتف بمواصفات رائدة تشمل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وكاميرا تقريب بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب مجموعة من المكونات القوية التي تضعه في منافسة مباشرة مع أحدث الهواتف الرائدة في السوق. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي في أوروبا خلال شهر يناير المقبل.

