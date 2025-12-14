تكنولوجيا: تسريب Motorola Edge 70 Ultra يكشف تفاصيل الشاشة والكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يكون Motorola Edge 70 Ultra الهاتف الرائد القادم للشركة، وقد ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل الشاشة والكاميرا وخيارات الألوان.

وفقًا للتسريب، سيأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وللمقارنة، كان سلفه Edge 50 Ultra مزودًا بشاشة P-OLED بنفس الحجم، بدقة 1220 × 2712 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

ويشير التسريب إلى أن وحدة الكاميرا الخلفية ستضم إعدادًا ثلاثيًا بدقة 50 ميجابكسل يشمل مستشعرًا رئيسيًا، ومستشعرًا واسع الزاوية، ومستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوبي.

بينما جاء Edge 50 Ultra بكاميرا رئيسية ومستشعر واسع الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوبي بدقة 64 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يتوفر Edge 70 Ultra بثلاثة ألوان هي الأسود والأخضر والنحاسي. وقد تم رصده مؤخرًا على Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 16.

ويُذكر أن معالج Snapdragon 8 Gen 5 هو أحدث معالج رائد من كوالكوم، وسيتم استخدامه أيضًا في هاتف OnePlus 15R المقرر إطلاقه في ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت شائعات تشير إلى أن Motorola قد تطلق الهاتف تحت اسم Motorola Signature، إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن أي تفاصيل رسمية.

