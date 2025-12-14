اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: بحثت مع رئيس جمهورية قبرص تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه بحث مع فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بحثت اليوم في قبرص مع فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، إضافة إلى مواصلة التنسيق في مجال العمل الإنساني».
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن «سياسة الإمارات الراسخة التعاون من أجل البناء والتنمية والسلام والمستقبل الأفضل لجميع الدول وشعوبها».

