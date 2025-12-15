شكرا لقرائتكم خبر لماذا يُعد معرض الإعلام "فومكس" 2026 الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه قطاع الإعلام في الشرق الأوسط نحو نقطة تحول مع انطلاق نسخة 2026 من معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي تنطلق نسخته الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، هذا الحدث، الذي بات يُشكّل منصة سعودية رائدة للتبادل والتعاون الإعلامي، يُثبت عامًا بعد عام أنه الوجهة الأبرز لصناع المحتوى والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُعد معرض مستقبل الإعلام "فومكس" 2026، الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط؟

تتجلى الإجابة في أرقام قياسية تعكس الزخم المتصاعد، الذي يشهده القطاع الإعلامي السعودي، فقد استقطبت نسخة فومكس 2026 أكثر من 250 شركة محلية وعالمية، بزيادة بنسبة نحو 66% عن نسخة 2025 التي شاركت فيها 150 شركة محلية وإقليمية ودولية، وهذا النمو الكبير خلال عام واحد يعكس الثقة المتزايدة في المملكة كمركز إقليمي لصناعة الإعلام والمحتوى، ويُظهر التطور السريع، الذي يشهده معرض فومكس.

وتتميز نسخة 2026 بتركيزها على محاور حيوية تُشكّل مستقبل الصناعة الإعلامية العالمية، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي في الصحافة وصناعة المحتوى قائمة الاهتمامات، مع التركيز على السياسات الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تضع الإعلام والمحتوى الإبداعي في صلب التحول الاقتصادي، كما يُسلّط المعرض الضوء على الابتكار في السرد القصصي والإنتاج البصري، إضافة إلى تحولات تجربة الجمهور واقتصاد الإعلام والترفيه وفرص الاستثمار المتنامية.

ويُقدّم المعرض تجربة متكاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية تجعله منصة فريدة، تبدأ الرحلة من أجنحة العارضين، حيث تستقطب المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية لعرض منتجاتها في مجالات الإعلام والراديو والتلفزيون، مع إتاحة الفرصة للزوار للتفاعل مع الخدمات والابتكارات المعروضة، وتُشكّل منطقة الإطلاق مساحة حيوية مخصصة تتيح للشركات عرض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها الإعلامية، وتُسهّل إبرام الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية.

أما مسرح فومكس، فيجمع كبار الخبراء والمتحدثين، حيث تُطرح رؤى شاملة حول قطاع الإعلام من خلال جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور أبرز المتحدثين على المستوى المحلي والدولي، ويُفسح المسرح المجال أمام توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية، مما يجعله محطة أساسية لصنّاع القرار والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.

ويكتسب معرض "فومكس" 2026 أهميته الاستثنائية من كونه جزءًا من المنتدى السعودي للإعلام، المنصة التي تنمي القدرات وتُحفّز الابتكار وتبني جسور التواصل محليًا وعالميًا، وهذا الارتباط الوثيق بين المعرض والمنتدى يخلق بيئة متكاملة تجمع بين العرض والنقاش والتفاعل، مما يجعل التجربة أكثر شمولية وفائدة للمشاركين والزوار على حد سواء، فالمعرض يتجاوز فكرة العرض التقليدي للمنتجات ليصبح فضاءً حيًا للحوار حول التحديات والفرص، التي تواجه صناعة الإعلام في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.