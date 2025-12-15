شكرا لقرائتكم خبر من كورنيش الخبر… حفل القادسية 2025 يدفع بزخم السياحة والترفيه في المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الزوار والعائلات والشباب، الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى الواجهة البحرية، في أجواء احتفالية امتزج فيها الفن بالبحر، والهوية المحلية بالإنتاج الترفيهي الحديث. هذا الزخم الجماهيري عزز من حضور الحفل كأحد أبرز محطات موسم الخبر، ورسّخ موقعه كفعالية قادرة على استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، لا سيما من دول الخليج.
وتحوّل الكورنيش إلى لوحة بصرية حيّة، مع عروض ضوئية وألعاب نارية أضاءت سماء المدينة، وقدّمت مشاهد احتفالية عكست روح المنطقة الشرقية وثراءها الثقافي والاجتماعي. كما أسهمت الأمسيات الغنائية في رفع وتيرة التفاعل، حيث قُدمت عروض فنية راقية أضافت بعدًا إنسانيًا ووجدانيًا للتجربة، وأكدت أن وجهة الخبر باتت مقصدًا لعشاق سياحة الفن والترفيه والثقافة.
واشتمل حفل القادسية على باقة متكاملة من الفعاليات الفنية والترفيهية، حيث أحيا الأمسيات الغنائية كل من الفنان دحوم الطلاسي والفنانة داليا مبارك، وقدّما عروضًا موسيقية تفاعلية أسهمت في رفع مستوى التفاعل الجماهيري وإثراء التجربة الفنية للحضور. كما تضمّن الحفل عروضًا بصرية متقدمة وألعابًا نارية أضاءت سماء كورنيش الخبر بألوان وهوية نادي القادسية، إلى جانب مناطق تفاعلية صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية.
ويأتي حفل القادسية ضمن أجندة موسم الخبر الذي يقدم هذا العام برنامجًا متكاملًا من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة الشرقية واستقطاب شرائح متنوعة من الزوار. وشمل الموسم أمسيات شعرية وحفلات غنائية كبرى افتتحت بحفل الفنان رابح صقر، تلاه حفل فرقة ميامي في "الخبر أرينا"، إلى جانب حفلات لفنانين من أبرز نجوم الغناء العربي، كما احتضن فعاليات رياضية دولية من بينها بطولة العالم لكمال الأجسام وبطولة PFL القتالية، إضافة إلى منافسات كأس نادي الصقور قرب شاطئ نصف القمر.
ويشهد برنامج "شتاء السعودية 2025" تحت شعار "حيّ الشتاء" زخماً محلياً وإقليمياً وعالمياً متزايداً، وذلك بما يقدمه من تجارب نوعية تجمع بين الشاطئ والموسيقى والفنون والمأكولات العالمية، مدعوماً بباقة واسعة من العروض الحصرية التي تصل إلى أكثر من 600 عرض، وأكثر من 1200 منتج وتجربة سياحية صممت لتناسب العائلات ومحبي المغامرة.
ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.
