تكنولوجيا: جوجل أخيرًا تقلص حواف الشاشة في Pixel 11 وفقًا لتسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن تصميم هاتف Pixel 11، حيث أظهرت صور مبنية على ملفات CAD أن جوجل تتجه لتقليل حواف الشاشة بشكل ملحوظ، ما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر حداثة مقارنة بالجيل السابق.

ورغم احتفاظ الهاتف بنفس اللغة التصميمية لهاتف Pixel 10، إلا أنه يأتي ببعض التغييرات البارزة، أبرزها اعتماد وحدة كاميرا خلفية بلون أسود بالكامل، ما يعزز من حضورها البصري.

كما يبرز التحسن الأكبر في تقليل سماكة الحواف حول الشاشة، وهو ما يمنح تجربة استخدام أكثر انغماسًا، ويقرب تصميم الهاتف من الهواتف الرائدة المنافسة.

ومن المتوقع أن تطلق جوجل سلسلة Pixel 11 خلال شهر أغسطس، إلى جانب نسخ Pro وPro XL ونسخة Fold.

