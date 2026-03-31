تكنولوجيا: أبل تطلق أول نسخة تجريبية من iOS 26.5 للمطورين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل أول نسخة تجريبية من iOS 26.5 للمطورين، وذلك إلى جانب تحديثات مماثلة لأنظمة iPadOS وmacOS وvisionOS وwatchOS، بعد أسبوع واحد فقط من طرح الإصدار المستقر iOS 26.4.

ويقدم التحديث الجديد مجموعة من التحسينات البسيطة وإصلاحات الأخطاء، إلى جانب بعض الإضافات الملحوظة، من بينها خيارات شراء جديدة داخل App Store.

كما يضيف النظام قسم “أماكن مقترحة” داخل تطبيق الخرائط، والذي يظهر ضمن شريط البحث، في خطوة تعكس توجه أبل نحو تعزيز المحتوى التفاعلي وربما الإعلاني داخل التطبيق.

ومن ناحية أخرى، يدعم التحديث ميزة RCS في الرسائل، بالإضافة إلى تحسينات في ربط الإكسسوارات، ودعم Live Activities للأجهزة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشمل أيضًا لوحة مفاتيح جديدة للغة Inuktitut، إلى جانب تحسينات في مشاركة المرفقات بين آيفون وأجهزة أندرويد، مع الإشارة إلى ميزة قادمة بعنوان “ملخص العام 2026” داخل تطبيق الكتب.

