تكنولوجيا: منصة انستغرام تتيح إطالة مدة القصص عبر اشتراك شهري جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة انستغرام اختبار خدمة اشتراك جديدة باسم Plus في بعض الأسواق، وفق تأكيد من شركة Meta، حيث ظهرت الخدمة في دول مثل الفلبين والمكسيك واليابان بأسعار منخفضة نسبيًا.

وتمنح هذه الخدمة مجموعة من المزايا الحصرية، أبرزها إمكانية إطالة مدة القصص لمدة 24 ساعة إضافية، إلى جانب إنشاء جماهير متعددة للقصص، ومعرفة عدد مرات إعادة المشاهدة، والبحث داخل قائمة المشاهدين، ومعاينة القصص قبل نشرها، بالإضافة إلى إرسال تفاعلات خاصة وتسليط الضوء على القصص.

كما تقدم انستغرام الشهر الأول مجانًا ضمن فترة التجربة، في حين لم تكشف الشركة بعد عن خطط التوسع إلى أسواق أخرى أو موعد الإطلاق الرسمي عالميًا، أو ما إذا كانت ستحتفظ بنفس المزايا الحالية.

المصدر