تكنولوجيا: سامسونج تطلق تطبيقًا جديدًا يخفف دوار الحركة مؤقتًا عبر سماعات الأذن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تطبيقًا جديدًا على أندرويد يساعد في التخفيف المؤقت من دوار الحركة عبر سماعات الأذن، بالاعتماد على نتائج دراسة يابانية من جامعة ناغويا.

ويعتمد التطبيق، الذي يحمل اسم Hearapy، على تشغيل موجة صوتية بتردد 100 هرتز وبمستوى صوت يتراوح بين 75 و85 ديسيبل، حيث تساهم هذه الموجة في تحفيز نظام التوازن داخل الأذن، ما يساعد على تقليل الشعور بالدوار.

ويمكن استخدام التطبيق مع سماعات Galaxy Buds4 Pro بشكل أساسي، مع إمكانية تجربته على سماعات أخرى، وإن كانت النتائج قد تختلف حسب نوع الجهاز المستخدم.

وبحسب الفكرة، يكفي الاستماع إلى هذه الموجة لمدة دقيقة واحدة للحصول على تأثير قد يستمر حتى ساعتين، مع إمكانية تكرار الاستخدام عند الحاجة، بشرط ضبط مستوى الصوت ليكون مسموعًا دون أن يكون مزعجًا.

