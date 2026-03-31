تكنولوجيا: أوبو تحدد 21 أبريل موعدًا للإطلاق العالمي لهاتف Find X9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أوبو موعد إطلاق هاتفها الرائد Find X9 Ultra، حيث تستعد للكشف عنه رسميًا في 21 أبريل داخل الصين وعدد من الأسواق العالمية.

كما تخطط الشركة لإطلاق هاتف Find X9s Pro في نفس الحدث، إلا أنه من المتوقع أن يظل حصريًا للسوق الصيني في الوقت الحالي.

ومن ناحية المواصفات، يأتي Find X9 Ultra بعدسة تليفوتوغرافية بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 10x، إلى جانب تصميم جديد لوحدة الكاميرا الخلفية.

وتشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بحجم 6.82 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز، مع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبطارية بسعة 7050 مللي أمبير، إضافة إلى كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل.

في المقابل، يحصل Find X9s Pro على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب بنفس الدقة، مع شاشة OLED بحجم 6.32 بوصة ومعالج Dimensity 9500 وبطارية 7000 مللي أمبير.

المصدر