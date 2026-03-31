تكنولوجيا: حاسوب IdeaPad 5a 2-in-1 بمقاس 15 بوصة من لينوفو ينطلق بشاشة OLED ومعدل تحديث 165 هرتزاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبها المحمول والجديد بمقاس يبلغ 15 بوصة ليقدم تجربة استخدام مرنة ومتطورة. ويأتي هذا الجهاز المتحول مزوداً بخيار إضافة شاشة رائعة من نوع OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً، حيث يعتمد حاسوب IdeaPad 5a 2-in-1 الجديد على منصة Gorgon Point المتقدمة من AMD ليحل محل الإصدارات الأقدم التي اعتمدت على معمارية Strix Point وتوفرت بمقاس يبلغ 16 بوصة.

وبدأت لينوفو في طرح هذا الإصدار الجديد داخل أسواق أمريكا الشمالية وأستراليا كخطوة أولى. ولا يتوفر هذا الجهاز حالياً في نفس الأسواق التي حصلت على الإصدار الأصغر حجماً، حيث لا تزال المتاجر في منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعرض الجهاز كمنتج قادم قريباً، بينما تتوفر خيارات متعددة للمعالجات تصل إلى معالج Ryzen AI 7 445 القوي لتلبية متطلبات المستخدمين الباحثين عن أداء فائق وسرعة استجابة ممتازة.

ويختلف المعالج الأساسي المتاح في هذا الجهاز باختلاف المنطقة الجغرافية لتناسب تطلعات الأسواق. ويبدأ الإصدار الخاص بأمريكا الشمالية بمعالج Ryzen AI 5 430 الاقتصادي، بينما يحظى السوق الأسترالي بمعالج Ryzen AI 5 435 الأكثر قوة كخيار أساسي، ويدعم الحاسوب تخصيص ذاكرة عشوائية من نوع DDR5-5600 تصل سعتها إلى 32 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، ويتوفر بخيارين من الألوان الأنيقة يشملان الأزرق الكوني والرمادي القمري.

وتقدم لينوفو خيارين مختلفين للشاشة لتلبية احتياجات كافة المستخدمين سواء للعمل أو الترفيه. ويبدأ الخيار الأول بشاشة من نوع IPS تدعم دقة 1200p ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزاً مع سطوع يبلغ 400 شمعة، بينما يتمثل الخيار الثاني والأرقى في شاشة مذهلة من نوع OLED تدعم دقة 1600p ومعدل تحديث يبلغ 165 هرتزاً مع سطوع يصل إلى 500 شمعة وتغطية كاملة لمساحة ألوان DCI-P3 لضمان ألوان نابضة بالحياة.

ويبدأ سعر هذا الحاسوب الجديد من 899 دولاراً أمريكياً في الولايات المتحدة و 1239 دولاراً كندياً في كندا للنسخة الأساسية المزودة بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت. ويبلغ سعر الإصدار الأسترالي المماثل حوالي 1150 دولاراً أمريكياً أو 1679 دولاراً أسترالياً، بينما ترتفع الأسعار لتصل إلى 1289 دولاراً أمريكياً و 1809 دولارات كندية و 1809 دولارات أسترالية عند اختيار النسخة الأرقى المزودة بمعالج قوي وذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجابايت وشاشة OLED وقلم ذكي.