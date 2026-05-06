تكنولوجيا: فيديو عملي يكشف تصميم iPhone Ultra عبر نموذج تجريبي مسرّب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف فيديو جديد على يوتيوب عن نظرة عملية لهاتف iPhone Ultra من خلال نموذج تجريبي مسرّب، ما يمنح تصورًا أوضح لتصميمه المرتقب.

ويُظهر الفيديو الهاتف من زوايا متعددة، حيث يبرز تصميمه غير التقليدي، خاصة مع آلية الطي التي تجعله أقرب إلى جهاز لوحي صغير عند فتحه.

ورغم أن أبعاد هذا النموذج قد لا تكون دقيقة تمامًا مقارنة بتسريبات سابقة، فإن تكرار ظهور هذه النماذج يعزز فكرة أن التصميم النهائي سيكون قريبًا مما نراه الآن.

وعند فتح الهاتف، يتحول إلى جهاز بحجم أصغر قليلًا من iPad mini، مع واجهة عرض أفقية تشبه الأجهزة اللوحية، وهو ما يفسر توجه أبل نحو هذا التصميم لتقديم تجربة استخدام مختلفة عن الهواتف القابلة للطي التقليدية.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن iPhone Ultra خلال شهر سبتمبر، على أن يتوفر في الأسواق قبل نهاية العام، مع توقعات بأن يكون الأعلى سعرًا ضمن سلسلة آيفون.

المصدر